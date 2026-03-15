Horóscopo de HOY, domingo 15 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto será evaluado como excelente y aparece interesante oportunidad. Amor: planes en común y promesas cumplidas, todo conducirá a una cálida armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: personas que demoran las tareas incomodarán a la gente que espera respuestas. Amor: cuando deje de buscar y de modo inesperado, encontrará a una bella persona.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las señales positivas se sumarán y facilitan las iniciativas que disipan las dudas. Amor: los momentos divertidos descubrirán afinidades y surgirá un nuevo comienzo.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un cambio de reglas obligarán a tomar iniciativas y evitar roces con el entorno. Amor: alguien que le atrae enviará mensajes inequívocos que conducen a un romance.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sus ingresos comenzarán a crecer por un negocio diseñado por un gran equipo. Amor: conocerá a alguien que comprenderá sus sentimientos íntimos y querrá amarle.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los beneficios llegarán por iniciativas audaces y una buena oportunidad. Amor: expresará los sentimientos y las cosas se verán más claras con la persona que le atrae.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: personas maliciosas dejarán de criticar su proyecto y lo positivo suma. Amor: buen equilibrio, estará atento a su pareja y también disfrutará su espacio personal.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una atinada sugerencia le ayudará a conseguir apoyos y evitar los roces. Amor: podría perjudicar la armonía lograda si se conduce con arrebatos emocionales.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con proyectos y buenos negocios, su entorno querrá cooperar. Amor: vivirá cálida intimidad y sentimientos plenos; todas las dudas quedarán disipadas.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: surgirán problemas y errores, pero datos nuevos arreglarán las cosas. Amor: momento para poner límites a entrometidos y la armonía en la relación volverá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: sus iniciativas se destacarán y causarán admiración en personas importantes. Amor: disfrutará de cálidos momentos en pareja o en nueva relación. Será inolvidable.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: valorará la iniciativa de alguien que conoce poco, pero será un éxito inesperado. Amor: disfrutará de dulces vivencias por la expresión serena de los sentimientos

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SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ÁGIL, CONVERSADORA Y CON PROYECTOS PERO A VECES SE VUELVE ALGO PESIMISTA