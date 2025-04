Horóscopo de HOY, lunes 21 de abril del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: estará sensible a los rumores y se irritará con personas en las que no confía. Amor: en un encuentro le presentarán a una persona de la que no querrá separarse más.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un sueño largamente anhelado se hará realidad, su proyecto será seleccionado. Amor: cierta persona desafiará las reglas de su apacible mundo y su corazón se abrirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: acertará si decide hacer cambios en su entorno; surgirán los beneficios. Amor: momento para dejar actuar con dispersión o su pareja perderá los estribos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los resultados de un proyecto comercial serán positivos; el negocio crecerá. Amor: si se apoya en el diálogo, resolverá aquellos conflictos que opacan la relación.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: será buena idea ordenar las cosas, apartando lo viejo y aceptando lo nuevo. Amor: su brillo no pasará inadvertido en una reunión. Una fuerte admiración se revelará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una medida sorpresiva complicará los planes pero se recuperará. Amor: se mostrará tal como es y alguien quedará impactado por sus nobles sentimientos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: el momento será propicio para activar los contactos; resultado excelente. Amor: será un alivio distanciarse de gente posesiva que daña pero surgirá una cita.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: hallará una nueva estrategia para ganar dinero pero con control. Amor: querrá conocer a cierta persona que se acerca cada día un poco más.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: la persona más confiable estará a punto de cometer un error. Amor: alguien sufre por algo difícil de revelar; necesitará que escuche y lo ayudará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con discreción, verá las cosas desde un lugar privilegiado y ganará. Amor: si acepta los cambios sin resistirse, la pareja disfrutará de cálidos momentos.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: aplicará ideas de colegas y comprobará que dan interesantes resultados. Amor: en fortuita reunión se reencontrará con una relación que cree en el olvido.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: alejará a personas que le presentan negocios imposibles, no los necesita. Amor: su pareja le hará un pedido que será bueno atender con afecto; nuevo comienzo.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: IMPETUOSA. LOS DEMÁS SE SIENTEN ATRAIDOS POR SU FUERTE TEMPERAMENTO.