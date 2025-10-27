Horóscopo de hoy, lunes 27 de octubre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Redacción EC
Horóscopo de HOY, lunes 27 de octubre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: llevará las cosas delante de un modo que será admirado por gente influyente. Amor: la calidez prevalece y crea inesperada atracción; tendrá hermosos encuentros.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: postergará compromisos y tareas rutinarias para tomar iniciativas con cambios. Amor: una nueva relación exigirá paciencia y saber que la confianza vencerá la timidez.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: destacarán su habilidad para relacionarse y crear proyectos con potencial. Amor: será bien visto con pequeñas atenciones que fortalecerán los momentos románticos.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su tenacidad será vista como virtud y de gran creatividad. Logro inesperado. Amor: la sinceridad dejará atrás los malentendidos y permitirá que la atracción reine.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se animará a hacer un cambio de rumbo y sus finanzas comenzarán a crecer. Amor: querrá poner límites claros en la relación pero podría confundirse con indiferencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas para lograr proyectos que aseguren el éxito. Amor: hará bien en ignorar la intromisión de cierta gente para que todo mejore en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: demasiadas exigencias pondrán en riesgo proyectos bien elaborados. Amor: su irresistible encanto no pasará desapercibido y alguien quedará impactado.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su proyecto interesará a gente influyente que dará la conformidad. Amor: realizará actividades gratificantes en común y ello generará mayor calidez.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas para definir proyectos o generar ideas audaces. Amor: gestos cargados de ternura lograrán acercar a la persona que más desea conocer.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: circunstancias positivas generarán ventajas y buenos resultados. Amor: un conflicto pondrá a prueba la integridad de la pareja pero lo superarán.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: actitudes obstinadas le enfrentarán con las personas más cumplidoras. Amor: disfrutará un clima de acercamiento que favorece los encuentros románticos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su talento para generar proyectos mejorará y le llevará hacia el éxito. Amor: su encanto estará irresistible especialmente para la persona que más desea conocer.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MOTIVADA POR EL AMOR Y LOS HECHOS ROMÁNTICOS. AMA LOS LUGARES ÍNTIMOS.

