Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un proyecto fluirá y permitirá que su iniciativa sea considerada. Surgirá beneficio. Amor: querrá hacer sugerencias en la pareja pero habrá una resistencia excesiva.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: un valioso colega pondrá trabas a un acuerdo que está por cerrar pero lo vencerá. Amor: su apacible mundo interior captará la atención de una persona muy especial.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: será buena idea tener la seguridad de que las metas serán alcanzadas. Amor: todo estará bien en la pareja porque se sucederán los momentos agradables.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: el control de su carácter será de gran ayuda cuando surja una situación difícil. Amor: será riesgoso comentar con cualquier desconocido los asuntos de la pareja.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: cambiará el rumbo de un proyecto hacia un destino impensado y será un éxito. Amor: tendrá la oportunidad de estar a solas con alguien que le desvela; será inolvidable.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: será tenaz para mejorar aspectos negativos del negocio y llega propuesta. Amor: una ex pareja rondará en su entorno intentando revivir algo que no puede ser.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: se iniciará una nueva etapa y su experiencia será muy valorada. Amor: se enamorará a primera vista y dejará todo de lado pero estará bien ir con cautela.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para apartarse de la gente maliciosa en el trabajo. Amor: olvidará pequeños detalles, importantes para su pareja y se lo harán saber.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se destacará por una sucesión de logros que le llevarán al éxito. Amor: habrá momentos de tristeza en la pareja, pero la disipará con un gesto divertido.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: pasará por sus manos un asunto mal manejado y lo resolverá. Amor: una confusión hará que surja un entredicho que escalará sin dar explicaciones.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto bloqueado se destrabará y facilitará que surjan negocios. Amor: se avecinan reacciones emocionales en la pareja que no conducirán a nada.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: los negocios estancados fluirán y su entorno lo destacará ante gente influyente. Amor: experimentará fuertes vivencias con alguien irresistible y surgirá romance.
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON GRAN INICIATIVA EN EL TRABAJO PERO NO LE GUSTA RECIBIR ORDENES. ES UN LIDER NATO.
