Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero: Lee aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de hoy, lunes 9 de febrero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Por Redacción EC

Horóscopo de HOY, lunes 9 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto fluirá y permitirá que su iniciativa sea considerada. Surgirá beneficio. Amor: querrá hacer sugerencias en la pareja pero habrá una resistencia excesiva.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un valioso colega pondrá trabas a un acuerdo que está por cerrar pero lo vencerá. Amor: su apacible mundo interior captará la atención de una persona muy especial.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: será buena idea tener la seguridad de que las metas serán alcanzadas. Amor: todo estará bien en la pareja porque se sucederán los momentos agradables.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: el control de su carácter será de gran ayuda cuando surja una situación difícil. Amor: será riesgoso comentar con cualquier desconocido los asuntos de la pareja.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: cambiará el rumbo de un proyecto hacia un destino impensado y será un éxito. Amor: tendrá la oportunidad de estar a solas con alguien que le desvela; será inolvidable.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: será tenaz para mejorar aspectos negativos del negocio y llega propuesta. Amor: una ex pareja rondará en su entorno intentando revivir algo que no puede ser.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se iniciará una nueva etapa y su experiencia será muy valorada. Amor: se enamorará a primera vista y dejará todo de lado pero estará bien ir con cautela.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para apartarse de la gente maliciosa en el trabajo. Amor: olvidará pequeños detalles, importantes para su pareja y se lo harán saber.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se destacará por una sucesión de logros que le llevarán al éxito. Amor: habrá momentos de tristeza en la pareja, pero la disipará con un gesto divertido.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: pasará por sus manos un asunto mal manejado y lo resolverá. Amor: una confusión hará que surja un entredicho que escalará sin dar explicaciones.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto bloqueado se destrabará y facilitará que surjan negocios. Amor: se avecinan reacciones emocionales en la pareja que no conducirán a nada.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los negocios estancados fluirán y su entorno lo destacará ante gente influyente. Amor: experimentará fuertes vivencias con alguien irresistible y surgirá romance.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CON GRAN INICIATIVA EN EL TRABAJO PERO NO LE GUSTA RECIBIR ORDENES. ES UN LIDER NATO.

