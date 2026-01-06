Horóscopo de hoy, martes 6 de enero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de hoy, martes 6 de enero 2026: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, martes 6 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alcanzará la deseada meta por empeño e insistencia; los beneficios no tardarán. Amor: la gente entrometida causará malentendidos y confusión, pero los alejará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: surgirán desacuerdos con los colegas de más confianza pero será algo positivo. Amor: no habrá lugar para las quejas y los reclamos, la armonía surgirá del diálogo.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para incrementar la relación pública y los beneficios. Amor: el buen entendimiento permitirá que la armonía se consolide en la pareja.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su desempeño será excelente y concretará el proyecto ansiado; éxito resonante. Amor: no habrá dudas al plantear cambios resistidos en la pareja; serán positivos.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá errores ignorados, la dificultad no existirá y el éxito será una realidad. Amor: una ex pareja mostrará cambios que parecerá que solo lo hace por molestar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un cambio de rumbo causará resquemores pero pronto será entendido. Amor: si se maneja con buen humor atraerá a la persona que tanto ansía conocer.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para retomar un proyecto abandonado y tener éxito. Amor: compartirá un íntimo secreto a su pareja y la calidez en la relación crecerá.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los proyectos se afianzarán y crearán los ingresos que necesita para vivir bien. Amor: no tendrá que probar nada en una nueva relación, la sinceridad bastará.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: cierta tensión continuará porque no ve las cosas tal como son. Amor: cuidará la expresión de los sentimientos negativos, podría dañar sensibilidades.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alguien se ocupará de los pequeños detalles y las metas estarán cerca. Amor: todo se pondrá en su sitio cuando gestione las emociones de un modo positivo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: el ambiente laboral parecerá complicado, pero será una crisis con oportunidad. Amor: recuperará la calidez que parece faltar en la relación y todo se verá claro.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: los obstáculos que pone la gente maliciosa serán superados aplicando creatividad. Amor: no será buena idea fantasear con proyectos futuros, mejor actuar ahora.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PENDIENTE Y OBSERVADORA. AMA ESTAR LO MÁS CERCA POSIBLE DE LA GENTE.

