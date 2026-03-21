Horóscopo de HOY, sábado 21 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: si define el rumbo, su energía le conducirá directo hacia el éxito y con beneficios. Amor: el entusiasmo será la actitud más celebrada en la pareja; la calidez crecerá.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: ante nuevas tareas, su habilidad para resolver problemas será muy observado. Amor: disfrutará de intensa calidez y momentos placenteros. Armonía plena en la pareja.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una competencia entre colegas propiciará desafíos que le acercará a sus metas. Amor: revertirá una situación agobiante causada por la rutina con una iniciativa.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: logros en aumento, llegarán beneficios bien merecidos por una serie de éxitos. Amor: superará los altibajos porque aprenderá a manejar sus propias emociones.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: reciclará viejas ideas que serán exitosas. Su creatividad estará en el máximo. Amor: se preguntará si está en una relación basada en las apariencias y se lo responderán.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto basado en la cooperación del equipo pasará a ser el mejor. Amor: un tema delicado le acercará a una persona que le atrae, un romance puede surgir.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su liderazgo comenzará a estar en boca de todos por las metas obtenidas. Amor: momento en la pareja de las actitudes sensatas y la mesura en las palabras.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su intuición le guiará en una situación difícil y la resuelve con éxito. Amor: renovará el placer por las pequeñas atenciones y los gratos momentos en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá problemas con firmeza e ignorará las críticas. Amor: querrá un cambio que llamará la atención en la pareja; habrá que explicarlo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: hará bien en controlar a gente que causa demasiados gastos. Amor: un largo período de calma le alterará los nervios, pero es la solidez de la armonía.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto realizado con el estándar más alto de excelencia, será un éxito. Amor: se apoyará en el deseo que provoca el encuentro diario, con hermosas vivencias.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: el momento es favorable para nuevas actividades y tomar fuertes decisiones. Amor: algún malentendido no podrá con la solidez de los sentimientos en la pareja.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PARTIDARIA DEL BUEN VIVIR. AMA LA ABUNDANCIA QUE OFRECE LA NATURALEZA.