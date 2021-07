Conforme a los criterios de Saber más

La última semana de junio el arqueólogo cajamarquino Walter Alva Alva cumplió 70 años, y tras ello, fue separado del cargo de director del Museo de Tumbas Reales ubicado en Lambayeque. El encargado del hallazgo de la tumba del Señor de Sipán en julio de 1987 culminó su etapa en esta institución por orden del Ministerio de Cultura (Mincul).

El límite de edad para ejercer este cargo -según la ley- son 70 años y Alva los cumplió el último lunes 28 de junio. El diario La República dio a conocer este lunes que al reconocido arqueólogo se le comunicó el cese inmediato y definitivo de su cargo público como director del Museo Tumbas Reales de Sipán a través de una resolución del director de la Unidad Ejecutora que tutela el museo.

Walter Alva prácticamente construyó dicho museo, ubicado en Lambayeque, y ha sido reconocido por una gestión eficiente y por su defensa patrimonial. Cabe recordar que para ello tuvo que enfrentarse a los huaqueros que ya habían saqueado varias tumbas de la zona.

Por Alva, responsable de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX, se logró la creación de la Unidad Ejecutora 111 – Naylamp, encargada de los museos y monumentos arquitectónicos de Lambayeque. Considerando estos logros, ¿Por qué Walter Alva no podría continuar en la dirección del museo?

Respuesta del Mincul

El Comercio se comunicó con prensa del Ministerio de Cultura para obtener una respuesta sobre la pronta separación del arqueólogo. Para ello, solicitamos una entrevista con el director general de Museos, Carlos Del Águila.

Desde el Mincul nos precisaron que el funcionario no dará declaraciones, pues, aseguran, no hay más información que brindar debido a que el retiro de Walter Alva Alva se realizó en estricto seguimiento del proceso normal de jubilación. El arqueólogo ha cumplido 70 años y -según dicha institución- la ley no permite que una persona de esa edad continúe trabajando en la misma condición en la que se encontraba.

Asimismo, precisaron que en los próximos días se realizaría una ceremonia en honor a Walter Alva porque es una persona muy respetada que ha servido al Ministerio de Cultura. Dicha actividad, precisaron, se iba a realizarse la semana pasada, pero se ha retrasado. Será transmitida por la web de Cultura 24 y se espera la asistencia de autoridades como el ministro de Cultura.

El Comercio intentó comunicarse con Walter Alva para tener su versión, pero al cierre de este artículo no pudimos ubicarlo.

Finalmente, desde esta institución señalaron que la decisión de la permanencia o no del destacado arqueólogo dentro del Mincul sería decisión de la próxima gestión, ya que se encuentran en periodo de cambio de gobierno.

