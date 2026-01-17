Efemérides del 18 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 18 de enero, pero de 1535, se funda la ciudad de Lima.

Otras Efemérides

1871.- Otto von Bismarck proclama el Imperio alemán.

1915.- Pancho Villa se proclama presidente de México.

1919.- Comienza la Conferencia de Paz de París, encargada de liquidar las cuestiones planteadas por la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

1974.- Egipto e Israel firman el Acuerdo de Separación de Fuerzas que pone fin a las hostilidades entre ambos países.

1994.- Escisión de la Democracia Cristiana italiana en el Partido Popular Italiano (PPI) y el Centro Cristiano Democrático (CCD).

1995.- Se registra el dominio ‘yahoo.com’.

1997.- Tres cooperantes españoles de la ONG Médicos del Mundo, Luis Valtueña, Flors Sirera y Manuel Madrazo, son asesinados en Ruanda.

1998.- La novelista Ana María Matute lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española.

2002.- La multinacional alemana Bayer admite un centenar de fallecimientos relacionados con su fármaco contra el colesterol Lipobay.

2005.- Se presenta en Toulouse (Francia) el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo.

2009.- Concluye la operación ‘Plomo Fundido’, lanzada por el Ejército israelí contra Gaza, y en la que murieron 1.400 palestinos.

2010.- Sale de la cárcel Ali Agca, el terrorista turco que atentó contra el Papa Juan Pablo II en 1981.

2012.- La versión de Wikipedia en inglés se apaga en protesta por el proyecto de ley antipiratería de EEUU.

2015.- Hallan muerto al fiscal argentino Alberto Nisman, que denunció a la presidenta Cristina Fernández.

2017.- Más de 70 muertos en un atentado suicida perpetrado por Al Qaeda contra una base militar en Gao, en el norte de Mali.

2019.- Explota un oleoducto saboteado para la toma ilegal de gasolina en Tlahuelilpan, México, causando 135 muertos.

2023.- Muere el ministro ucraniano del Interior junto a otras 13 personas tras estrellarse un helicóptero en Kiev.

NACIMIENTOS

1867.- Rubén Darío, poeta nicaragüense.

1893.- Jorge Guillén, poeta español.

1904.- Cary Grant, actor estadounidense nacido en Gran Bretaña.

1915.- Santiago Carrillo, exdirigente comunista español.

1937.- John Hume, político irlandés, Nobel de la Paz en 1998.

1938.- Anthony Giddens, sociólogo británico.

1940.- Iva Zanicchi, cantante italiana.

1945.- José Luis Perales, cantante y compositor español.

1949.- Philippe Starck, diseñador industrial francés reconocido mundialmente por la funcionalidad y estética de sus trabajos.

1955.- Kevin Costner, actor estadounidense.

1960.- Mark Rylance, actor, director de teatro y dramaturgo británico.

1963.- Efraín Alegre, político paraguayo.

1967.- Iván Zamorano, exfutbolista chileno.

1971.- Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador de fútbol español.

1980.- Jason Segel, actor estadounidense.

1998.- Aitana Bonmatí, futbolista española.

DEFUNCIONES

1890.- Amadeo de Saboya, rey de España entre 1871 y 1873.

1906.- Bartolomé Mitre, general y político argentino.

1936.- Rudyard Kipling, escritor británico, Nobel Literatura.

1978.- Nicanor Piñole, pintor español.

2006.- Anton Rupert, magnate sudafricano.

2016.- Glenn Frey, músico estadounidense, fundador y guitarrista de Eagles.

2019.- Marcelo Yuka, músico y compositor brasileño.

2020.- Alicia Gómez Montano, periodista española.

2021.- Juan Carlos Tabío, cineasta cubano.

2022.- André Leon Talley, editor de ‘Vogue’. Defendió la inclusión de modelos negras en desfiles y denunció su discriminación en la moda.