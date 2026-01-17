Efemérides del 18 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

Escucha la noticia
En un 18 de enero, pero de 1535, se funda la ciudad de Lima.
1871.- Otto von Bismarck proclama el Imperio alemán.
1915.- Pancho Villa se proclama presidente de México.
1919.- Comienza la Conferencia de Paz de París, encargada de liquidar las cuestiones planteadas por la Primera Guerra Mundial (1914-1918).
1974.- Egipto e Israel firman el Acuerdo de Separación de Fuerzas que pone fin a las hostilidades entre ambos países.
1994.- Escisión de la Democracia Cristiana italiana en el Partido Popular Italiano (PPI) y el Centro Cristiano Democrático (CCD).
1995.- Se registra el dominio ‘yahoo.com’.
1997.- Tres cooperantes españoles de la ONG Médicos del Mundo, Luis Valtueña, Flors Sirera y Manuel Madrazo, son asesinados en Ruanda.
1998.- La novelista Ana María Matute lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española.
2002.- La multinacional alemana Bayer admite un centenar de fallecimientos relacionados con su fármaco contra el colesterol Lipobay.
2005.- Se presenta en Toulouse (Francia) el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo.
2009.- Concluye la operación ‘Plomo Fundido’, lanzada por el Ejército israelí contra Gaza, y en la que murieron 1.400 palestinos.
2010.- Sale de la cárcel Ali Agca, el terrorista turco que atentó contra el Papa Juan Pablo II en 1981.
2012.- La versión de Wikipedia en inglés se apaga en protesta por el proyecto de ley antipiratería de EEUU.
2015.- Hallan muerto al fiscal argentino Alberto Nisman, que denunció a la presidenta Cristina Fernández.
2017.- Más de 70 muertos en un atentado suicida perpetrado por Al Qaeda contra una base militar en Gao, en el norte de Mali.
2019.- Explota un oleoducto saboteado para la toma ilegal de gasolina en Tlahuelilpan, México, causando 135 muertos.
2023.- Muere el ministro ucraniano del Interior junto a otras 13 personas tras estrellarse un helicóptero en Kiev.
NACIMIENTOS
1867.- Rubén Darío, poeta nicaragüense.
1893.- Jorge Guillén, poeta español.
1904.- Cary Grant, actor estadounidense nacido en Gran Bretaña.
1915.- Santiago Carrillo, exdirigente comunista español.
1937.- John Hume, político irlandés, Nobel de la Paz en 1998.
1938.- Anthony Giddens, sociólogo británico.
1940.- Iva Zanicchi, cantante italiana.
1945.- José Luis Perales, cantante y compositor español.
1949.- Philippe Starck, diseñador industrial francés reconocido mundialmente por la funcionalidad y estética de sus trabajos.
1955.- Kevin Costner, actor estadounidense.
1960.- Mark Rylance, actor, director de teatro y dramaturgo británico.
1963.- Efraín Alegre, político paraguayo.
1967.- Iván Zamorano, exfutbolista chileno.
1971.- Pep Guardiola, exfutbolista y entrenador de fútbol español.
1980.- Jason Segel, actor estadounidense.
1998.- Aitana Bonmatí, futbolista española.
DEFUNCIONES
1890.- Amadeo de Saboya, rey de España entre 1871 y 1873.
1906.- Bartolomé Mitre, general y político argentino.
1936.- Rudyard Kipling, escritor británico, Nobel Literatura.
1978.- Nicanor Piñole, pintor español.
2006.- Anton Rupert, magnate sudafricano.
2016.- Glenn Frey, músico estadounidense, fundador y guitarrista de Eagles.
2019.- Marcelo Yuka, músico y compositor brasileño.
2020.- Alicia Gómez Montano, periodista española.
2021.- Juan Carlos Tabío, cineasta cubano.
2022.- André Leon Talley, editor de ‘Vogue’. Defendió la inclusión de modelos negras en desfiles y denunció su discriminación en la moda.
