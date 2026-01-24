Escucha la noticia
Efemérides del 25 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
En un 25 de enero, pero de 2019, más de 250 personas mueren a causa de la rotura de una presa de residuos minerales de la compañía Vale -la mayor productora mundial de hierro- en el estado brasileño de Minas Gerais.
Otras efemérides
1533.- Enrique VIII, rey de Inglaterra, se casa con Ana Bolena.
1881.- Thomas Edison y Alexander Graham Bell crean la Oriental Telephone Company.
1905.- Hallado en Sudáfrica el diamante Cullinan, el mayor que se conoce en el mundo. De 3.106 quilates, se talló en nueve gemas y 96 pequeñas piedras. Las principales forman parte de las joyas de la Corona británica.
1915.- Alexander Graham Bell realiza la primera llamada de teléfono transcontinental, entre Nueva York y San Francisco.
1919.- La Conferencia de Paz de París acepta la propuesta del presidente estadounidense, Woodrow Wilson, de crear una Asociación General de Naciones.
1924.- Comienzan en Chamonix (Francia) los primeros Juegos Olímpicos de Invierno.
1949.- Primera ceremonia de entrega de los premios Emmy (Los Ángeles, California).
1961.- John F. Kennedy realiza la primera rueda de prensa televisada en directo de un presidente de EEUU.
1970.- Estreno de la película ‘MASH’, dirigida por Robert Altman.
1971.- El jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda, Idi Amin, asume el poder tras un sangriento golpe de Estado.
1991.- Muere la periodista colombiana Diana Turbay en una fallida operación policial para liberarla de los narcos que la habían secuestrado.
1999.- En Colombia, un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter acaba con la vida de más de 1.100 personas y arrasa la ciudad de Armenia.
2001.- Se inaugura el I Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil) como espacio de reflexión contra el liberalismo económico.
2004.- La sonda Opportunity aterriza en Marte.
2006.- El grupo integrista Hamás gana por mayoría absoluta las elecciones legislativas en la Autoridad Nacional Palestina.
2010.- Ejecutado en Irak ‘Alí el químico’, primo de Sadam Hussein.
2011.- Miles personas se manifiestan en la plaza Tahrir de El Cairo y en otras ciudades egipcias para exigir reformas política al presidente, Hosni Mubarak. Tras 18 días de protestas, Mubarak dejó el poder.
2017.- Trump firma la orden ejecutiva para construir un muro con México.
2021.- El continente americano supera el millón de muertes por covid-19, según la OMS.
2024.- - Primera ejecución en Estados Unidos con gas nitrógeno.
Nacimientos
1627.- Robert Boyle, científico anglo-irlandés.
1882.- Virginia Woolf, escritora británica.
1894.- Antonio Martínez del Castillo, ‘Florian Rey’, cineasta español.
1928.- Adolfo Marsillach, actor, escritor y director teatral español.
.- Eduard Shevardnadze, expresidente de Georgia.
1929.- Benny Golson, saxofonista estadounidense.
1933.- Corazón Aquino, expresidenta de Filipinas.
1935.- Antonio Ramalho Eanes, expresidente de Portugal.
1938.- Etta James, cantante estadounidense.
1942.- Eusebio da Silva Ferreira, futbolista portugués.
1943.- Fernando Pérez Royo, político y catedrático español.
1947.- Angel Nieto, piloto español de motociclismo.
1978.- VolodymyrZelensky, presidente de Ucrania.
.- Charlene de Mónaco (Charlene Wittstock), exnadadora sudafricana y princesa consorte de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Alberto II.
1980.- Xavi Hernández, exfutbolista y entrenador español.
1981.- Alicia Keys, cantante, pianista y compositora estadounidense.
1984.- Robson da Souza, ‘Robinho’, futbolista brasileño.
1991.- Ariana DeBose, actriz, bailarina y cantante estadounidense.
1996.- Adama Traoré, futbolista español de ascendencia maliense.
2000.- Remco Evenepoel, ciclista belga.
Defunciones
1947.- Al Capone, mafioso ítalo-americano.
1990.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.
.- Ava Gardner, actriz estadounidense.
1997.- Manuel Tuñón de Lara, historiador español.
2005.- Philip Johnson, arquitecto estadounidense.
2013.- Jaime Salom, dramaturgo español.
2015.- Demis Roussos, cantante griego.
2016.- Denise Duval, soprano francesa.
2017.- Mary Tyler Moore, actriz estadounidense.
.- John Hurt, actor británico (‘Yo Claudio’).
2018.- Claribel Alegría, poeta nicaragüense.
2019.- Roberto Livi, cantautor y productor argentino.
2022.- Juan Ramón ‘Johnny’ Báez, exbaloncestista puertorriqueño.
2023.- Claudio da Passano, actor argentino.
2024.- Enriqueta Palacios, poeta.
2025.- Anastas Janullatos, arzobispo albanés, reconstructor de la Iglesia ortodoxa de Albania tras la dictadura comunista.
- Drazen Dalipagic, máximo anotador del baloncesto yugoslavo.
