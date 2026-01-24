Trabajadores de rescate recorren el mar de lodo tras la rotura de la presa de residuos de Vale en Brumadinho, Minas Gerais, tragedia ocurrida el 25 de enero de 2019 que dejó más de 250 fallecidos. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Trabajadores de rescate recorren el mar de lodo tras la rotura de la presa de residuos de Vale en Brumadinho, Minas Gerais, tragedia ocurrida el 25 de enero de 2019 que dejó más de 250 fallecidos. Foto: Imagen generada con IA ChatGPT
Agencia EFE
Agencia EFE

Efemérides del 25 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
Efemérides del 25 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un , pero de 2019, más de 250 personas mueren a causa de la rotura de una presa de residuos minerales de la compañía Vale -la mayor productora mundial de hierro- en el .

Otras efemérides

1533.- Enrique VIII, rey de Inglaterra, se casa con Ana Bolena.

1881.- Thomas Edison y Alexander Graham Bell crean la Oriental Telephone Company.

1905.- Hallado en Sudáfrica el diamante Cullinan, el mayor que se conoce en el mundo. De 3.106 quilates, se talló en nueve gemas y 96 pequeñas piedras. Las principales forman parte de las joyas de la Corona británica.

1915.- Alexander Graham Bell realiza la primera llamada de teléfono transcontinental, entre Nueva York y San Francisco.

1919.- La Conferencia de Paz de París acepta la propuesta del presidente estadounidense, Woodrow Wilson, de crear una Asociación General de Naciones.

1924.- Comienzan en Chamonix (Francia) los primeros Juegos Olímpicos de Invierno.

1949.- Primera ceremonia de entrega de los premios Emmy (Los Ángeles, California).

1961.- John F. Kennedy realiza la primera rueda de prensa televisada en directo de un presidente de EEUU.

1970.- Estreno de la película ‘MASH’, dirigida por Robert Altman.

1971.- El jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda, Idi Amin, asume el poder tras un sangriento golpe de Estado.

1991.- Muere la periodista colombiana Diana Turbay en una fallida operación policial para liberarla de los narcos que la habían secuestrado.

1999.- En Colombia, un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter acaba con la vida de más de 1.100 personas y arrasa la ciudad de Armenia.

2001.- Se inaugura el I Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil) como espacio de reflexión contra el liberalismo económico.

2004.- La sonda Opportunity aterriza en Marte.

2006.- El grupo integrista Hamás gana por mayoría absoluta las elecciones legislativas en la Autoridad Nacional Palestina.

2010.- Ejecutado en Irak ‘Alí el químico’, primo de Sadam Hussein.

2011.- Miles personas se manifiestan en la plaza Tahrir de El Cairo y en otras ciudades egipcias para exigir reformas política al presidente, Hosni Mubarak. Tras 18 días de protestas, Mubarak dejó el poder.

2017.- Trump firma la orden ejecutiva para construir un muro con México.

2021.- El continente americano supera el millón de muertes por covid-19, según la OMS.

2024.- - Primera ejecución en Estados Unidos con gas nitrógeno.

Nacimientos

1627.- Robert Boyle, científico anglo-irlandés.

1882.- Virginia Woolf, escritora británica.

1894.- Antonio Martínez del Castillo, ‘Florian Rey’, cineasta español.

1928.- Adolfo Marsillach, actor, escritor y director teatral español.

.- Eduard Shevardnadze, expresidente de Georgia.

1929.- Benny Golson, saxofonista estadounidense.

1933.- Corazón Aquino, expresidenta de Filipinas.

1935.- Antonio Ramalho Eanes, expresidente de Portugal.

1938.- Etta James, cantante estadounidense.

1942.- Eusebio da Silva Ferreira, futbolista portugués.

1943.- Fernando Pérez Royo, político y catedrático español.

1947.- Angel Nieto, piloto español de motociclismo.

1978.- VolodymyrZelensky, presidente de Ucrania.

.- Charlene de Mónaco (Charlene Wittstock), exnadadora sudafricana y princesa consorte de Mónaco por su matrimonio con el príncipe Alberto II.

1980.- Xavi Hernández, exfutbolista y entrenador español.

1981.- Alicia Keys, cantante, pianista y compositora estadounidense.

1984.- Robson da Souza, ‘Robinho’, futbolista brasileño.

1991.- Ariana DeBose, actriz, bailarina y cantante estadounidense.

1996.- Adama Traoré, futbolista español de ascendencia maliense.

2000.- Remco Evenepoel, ciclista belga.

Defunciones

1947.- Al Capone, mafioso ítalo-americano.

1990.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.

.- Ava Gardner, actriz estadounidense.

1997.- Manuel Tuñón de Lara, historiador español.

2005.- Philip Johnson, arquitecto estadounidense.

2013.- Jaime Salom, dramaturgo español.

2015.- Demis Roussos, cantante griego.

2016.- Denise Duval, soprano francesa.

2017.- Mary Tyler Moore, actriz estadounidense.

.- John Hurt, actor británico (‘Yo Claudio’).

2018.- Claribel Alegría, poeta nicaragüense.

2019.- Roberto Livi, cantautor y productor argentino.

2022.- Juan Ramón ‘Johnny’ Báez, exbaloncestista puertorriqueño.

2023.- Claudio da Passano, actor argentino.

2024.- Enriqueta Palacios, poeta.

2025.- Anastas Janullatos, arzobispo albanés, reconstructor de la Iglesia ortodoxa de Albania tras la dictadura comunista.

- Drazen Dalipagic, máximo anotador del baloncesto yugoslavo.

