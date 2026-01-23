Efemérides del 24 de enero: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 24 de enero, pero del año 1600, el holandés Sebald de Weert, al mando de la nave Geloof, descubre tres islas que bautiza como Sebaldinas y que luego pasarían a llamarse Malvinas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1958.- Científicos británicos y estadounidenses anuncian que se ha logrado una fusión nuclear controlada.

1984.- Apple lanza su primer ordenador Mac, el Macintosh 128K, que incluye interfaz gráfica y ratón.

1986.- La sonda Voyager 2 de la NASA se acerca al planeta Urano y descubre diez lunas hasta entonces desconocidas.

1995.- Rusia lanza, por primera vez, un cohete portador Kosmos-3M con tres satélites, uno ruso, otro estadounidense y otro sueco.

2002.- Fallece en atentado en Beirut el exministro libanés Eili Hobeika, líder de las milicias cristianas y considerado uno de los responsables de las matanzas de Sabra y Chatila (1982).

2008.- El banco francés Société Génerale anuncia que uno de sus operadores ha provocado a la entidad un fraude de 4.900 millones de euros.

2011.- Mueren 37 personas y 180 resultan heridas en un atentado terrorista en el aeropuerto moscovita de Domodédovo, reivindicado por la guerrilla islamista chechena.

2017.- El primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, anuncia la liberación de la parte este de la ciudad de Mosul, que se encontraba en manos del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

2018.- La Justicia brasileña ratifica, y eleva a 12 años, la condena contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción.

2020.- Bolivia suspende relaciones con Cuba.

NACIMIENTOS

1776.- Theodor Hoffmann, autor alemán de cuentos.

1915.- Robert Motherwell, pintor estadounidense, figura destacada del expresionismo abstracto.

1916.- José Ignacio Barraquer, oftalmólogo español.

1919.- Juan Eduardo Zúñiga, escritor, traductor y crítico literario español.

1941.- Neil Diamond, cantautor estadounidense.

1943.- Sharon Tate, actriz y modelo estadounidense.

1947.- Mercedes Sampietro, actriz española.

1953.- Moon Jae-in, expresidente de Corea del Sur.

1961.- Natassia Kinski, actriz estadounidense.

1965.- Andreu Buenafuente, presentador y humorista español.

1968.- Mónica Molina, actriz y cantante española.

1984.- Belén Cuesta, actriz española.

DEFUNCIONES

1920.- Amadeo Modigliani, pintor italiano.

1965.- Winston Churchill, estadista conservador británico.

1967.- Oliverio Girondo, poeta argentino.

1983.- George Cukor, cineasta estadounidense.

1992.- Manuel Hernández Mompó, pintor español.

1994.- Yves Navarre, escritor francés.

2000.- Florencia Pérez, ‘Rosario’, bailaora española.

2003.- Giovanni Agnelli, empresario italiano (Fiat).

2012.- Theo Angelópulos, director de cine griego.

2016.- Marvin Minsky, científico estadounidense, pionero de la inteligencia artificial.

2017.- Butch Trucks, músico estadounidense.

2018.- Jesús Glück, compositor español.

2019.- Elio Berhanyer, modisto español.

2020.- Joan Pineda, pianista y compositor español especializado en cine.