Un 3 de enero de 1962 el líder cubano Fidel Castro fue excomulgado por el Papa Juan XXIII. (Foto de Tommy WEBER / AFP)
Un 3 de enero de 1962 el líder cubano Fidel Castro fue excomulgado por el Papa Juan XXIII. (Foto de Tommy WEBER / AFP)
/ TOMMY WEBER
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Efemérides del 3 de enero: ¿qué pasó en el mundo un día como hoy?
Resumen de la noticia por IA
Efemérides del 3 de enero: ¿qué pasó en el mundo un día como hoy?

Efemérides del 3 de enero: ¿qué pasó en el mundo un día como hoy?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En un 3 de enero, pero del 2000, se despide la tira cómica diaria de Charlie Brown, publicada durante 50 años en más de 3.000 diarios de 75 países.

Otras Efemérides:

1521.- El Papa León X excomulga a Lutero.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

1833.- Las Islas Malvinas son ocupadas por fuerzas británicas que desalojan a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas.

1870.- Comienza la construcción del puente de Brooklyn, Nueva York.

1871.- El químico estadounidense Henry Bradley patenta la margarina.

1874.- Golpe de Estado del general Pavía, que pone fin a la I República española.

1925.- Benito Mussolini pone fuera de la ley a los partidos de la oposición, lo que deja al Partido Fascista como único en Italia.

1929.- La fundación Laura Spelman Rockefeller Memorial se integra en la Fundación Rockefeller, que se convierte así en la organización filantrópica más poderosa del mundo.

1939.- Fundación de la Agencia EFE en Burgos.

1944.- Mueren más de 500 personas al chocar un tren de viajeros con una locomotora en un túnel, a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, en el mayor desastre ferroviario español.

1959.- Alaska se convierte en el estado número 49 de EEUU.

1961.- Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba.

1962.- El líder cubano Fidel Castro es excomulgado por el Papa Juan XXIII.

1981.- Creada en París la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, entre cuyos miembros fundadores figuran los españoles Pedro Laín Entralgo, Federico Sopeña y Federico Mayor Zaragoza.

1987.- Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos.

1990.- El general Manuel Antonio Noriega se entrega a las tropas de Estados Unidos que habían invadido Panamá el 20 de diciembre de 1989.

1992.- Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con Rusia.

1993.- Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, George Bush y Boris Yeltsin, firman en el Kremlin el tratado START II, para reducir los arsenales nucleares.

1999.- La NASA lanza la sonda ‘Mars Polar Lander’ con destino a Marte.

2004.- 148 personas, la mayoría turistas franceses, mueren al precipitarse al Mar Rojo el Boeing 737 egipcio en el que viajaban.

2009.- Nace la criptomoneda bitcoin.

2018.- Corea del Norte reabre la comunicación con el Sur, cortada durante dos años.

2019.- La sonda china Chang’e 4 aluniza con éxito en la cara oculta de la Luna.

2020.- EEUU asesina al general iraní Qasem Soleimani, en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad.

Nacimientos

1892.- J. R. R. Tolkien, escritor británico nacido en Sudáfrica.

1897.- Marion Davies, actriz estadounidense.

1905.- Ray Milland, actor británico.

1917.- Vernon Walters, diplomático y militar estadounidense.

1920.- Renato Carosone, cantante italiano.

1928.- José Lladró, ceramista y empresario español.

1929.- Sergio Leone, director italiano de cine.

1937.- Mohamed Benaisa, político marroquí.

1944.- Nazario Luque, dibujante español de cómics.

1946.- John Paul Jones, músico británico.

1950.- Victoria Principal, actriz estadounidense.

1951.- Rosa Montero, periodista y escritora española.

1956.- Mel Gibson, actor estadounidense.

1963.- Guillermo Fariñas, disidente cubano.

1969.- Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1.

1971.- Iván Espinosa de los Monteros, político español.

1975.- Rafael Amargo, bailarín y coreógrafo español.

1999.- Amaia Romero, cantante española.

2003.- Greta Thunberg, activista medioambiental sueca.

Defunciones

1705.- Luca Giordano, pintor italiano.

1927.- Carl Runge, matemático y físico alemán.

1931.- Joseph Joffre, mariscal francés.

2002.- Alfred Heineken, empresario neerlandés de uno de los gigantes mundiales de la cerveza.

2005.- Will Eisner, dibujante estadounidense.

2008.- Lisandro Otero, escritor cubano.

2009.- Alan Walters, economista británico.

2012.- Enrique Melchor, guitarrista español.

2013.- Patty Sheppard, actriz estadounidense.

2016.- Paul Bley, pianista y compositor de jazz canadiense.

2023.- Nicolás Redondo Urbieta, sindicalista español y exlíder de UGT.

2025.- Micaela Flores, “La Chunga”, bailaora y pintora.

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC