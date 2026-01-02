Efemérides del 3 de enero: ¿qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 3 de enero, pero del 2000, se despide la tira cómica diaria de Charlie Brown, publicada durante 50 años en más de 3.000 diarios de 75 países.

Otras Efemérides:

1521.- El Papa León X excomulga a Lutero.

1833.- Las Islas Malvinas son ocupadas por fuerzas británicas que desalojan a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas.

1870.- Comienza la construcción del puente de Brooklyn, Nueva York.

1871.- El químico estadounidense Henry Bradley patenta la margarina.

1874.- Golpe de Estado del general Pavía, que pone fin a la I República española.

1925.- Benito Mussolini pone fuera de la ley a los partidos de la oposición, lo que deja al Partido Fascista como único en Italia.

1929.- La fundación Laura Spelman Rockefeller Memorial se integra en la Fundación Rockefeller, que se convierte así en la organización filantrópica más poderosa del mundo.

1939.- Fundación de la Agencia EFE en Burgos.

1944.- Mueren más de 500 personas al chocar un tren de viajeros con una locomotora en un túnel, a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, en el mayor desastre ferroviario español.

1959.- Alaska se convierte en el estado número 49 de EEUU.

1961.- Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba.

1962.- El líder cubano Fidel Castro es excomulgado por el Papa Juan XXIII.

1981.- Creada en París la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, entre cuyos miembros fundadores figuran los españoles Pedro Laín Entralgo, Federico Sopeña y Federico Mayor Zaragoza.

1987.- Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos.

1990.- El general Manuel Antonio Noriega se entrega a las tropas de Estados Unidos que habían invadido Panamá el 20 de diciembre de 1989.

1992.- Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con Rusia.

1993.- Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, George Bush y Boris Yeltsin, firman en el Kremlin el tratado START II, para reducir los arsenales nucleares.

1999.- La NASA lanza la sonda ‘Mars Polar Lander’ con destino a Marte.

2004.- 148 personas, la mayoría turistas franceses, mueren al precipitarse al Mar Rojo el Boeing 737 egipcio en el que viajaban.

2009.- Nace la criptomoneda bitcoin.

2018.- Corea del Norte reabre la comunicación con el Sur, cortada durante dos años.

2019.- La sonda china Chang’e 4 aluniza con éxito en la cara oculta de la Luna.

2020.- EEUU asesina al general iraní Qasem Soleimani, en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad.

Nacimientos

1892.- J. R. R. Tolkien, escritor británico nacido en Sudáfrica.

1897.- Marion Davies, actriz estadounidense.

1905.- Ray Milland, actor británico.

1917.- Vernon Walters, diplomático y militar estadounidense.

1920.- Renato Carosone, cantante italiano.

1928.- José Lladró, ceramista y empresario español.

1929.- Sergio Leone, director italiano de cine.

1937.- Mohamed Benaisa, político marroquí.

1944.- Nazario Luque, dibujante español de cómics.

1946.- John Paul Jones, músico británico.

1950.- Victoria Principal, actriz estadounidense.

1951.- Rosa Montero, periodista y escritora española.

1956.- Mel Gibson, actor estadounidense.

1963.- Guillermo Fariñas, disidente cubano.

1969.- Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1.

1971.- Iván Espinosa de los Monteros, político español.

1975.- Rafael Amargo, bailarín y coreógrafo español.

1999.- Amaia Romero, cantante española.

2003.- Greta Thunberg, activista medioambiental sueca.

Defunciones

1705.- Luca Giordano, pintor italiano.

1927.- Carl Runge, matemático y físico alemán.

1931.- Joseph Joffre, mariscal francés.

2002.- Alfred Heineken, empresario neerlandés de uno de los gigantes mundiales de la cerveza.

2005.- Will Eisner, dibujante estadounidense.

2008.- Lisandro Otero, escritor cubano.

2009.- Alan Walters, economista británico.

2012.- Enrique Melchor, guitarrista español.

2013.- Patty Sheppard, actriz estadounidense.

2016.- Paul Bley, pianista y compositor de jazz canadiense.

2023.- Nicolás Redondo Urbieta, sindicalista español y exlíder de UGT.

2025.- Micaela Flores, “La Chunga”, bailaora y pintora.