Escucha la noticia
Efemérides del 3 de enero: ¿qué pasó en el mundo un día como hoy?Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En un 3 de enero, pero del 2000, se despide la tira cómica diaria de Charlie Brown, publicada durante 50 años en más de 3.000 diarios de 75 países.
Otras Efemérides:
1521.- El Papa León X excomulga a Lutero.
Newsletter Vuelta al Mundo
1833.- Las Islas Malvinas son ocupadas por fuerzas británicas que desalojan a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas.
1870.- Comienza la construcción del puente de Brooklyn, Nueva York.
1871.- El químico estadounidense Henry Bradley patenta la margarina.
1874.- Golpe de Estado del general Pavía, que pone fin a la I República española.
1925.- Benito Mussolini pone fuera de la ley a los partidos de la oposición, lo que deja al Partido Fascista como único en Italia.
1929.- La fundación Laura Spelman Rockefeller Memorial se integra en la Fundación Rockefeller, que se convierte así en la organización filantrópica más poderosa del mundo.
1939.- Fundación de la Agencia EFE en Burgos.
1944.- Mueren más de 500 personas al chocar un tren de viajeros con una locomotora en un túnel, a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, en el mayor desastre ferroviario español.
1959.- Alaska se convierte en el estado número 49 de EEUU.
1961.- Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba.
1962.- El líder cubano Fidel Castro es excomulgado por el Papa Juan XXIII.
1981.- Creada en París la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, entre cuyos miembros fundadores figuran los españoles Pedro Laín Entralgo, Federico Sopeña y Federico Mayor Zaragoza.
1987.- Aretha Franklin se convierte en la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos.
1990.- El general Manuel Antonio Noriega se entrega a las tropas de Estados Unidos que habían invadido Panamá el 20 de diciembre de 1989.
1992.- Estados Unidos establece relaciones diplomáticas con Rusia.
1993.- Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, George Bush y Boris Yeltsin, firman en el Kremlin el tratado START II, para reducir los arsenales nucleares.
1999.- La NASA lanza la sonda ‘Mars Polar Lander’ con destino a Marte.
2004.- 148 personas, la mayoría turistas franceses, mueren al precipitarse al Mar Rojo el Boeing 737 egipcio en el que viajaban.
2009.- Nace la criptomoneda bitcoin.
2018.- Corea del Norte reabre la comunicación con el Sur, cortada durante dos años.
2019.- La sonda china Chang’e 4 aluniza con éxito en la cara oculta de la Luna.
2020.- EEUU asesina al general iraní Qasem Soleimani, en un ataque con drones en el aeropuerto de Bagdad.
Nacimientos
1892.- J. R. R. Tolkien, escritor británico nacido en Sudáfrica.
1897.- Marion Davies, actriz estadounidense.
1905.- Ray Milland, actor británico.
1917.- Vernon Walters, diplomático y militar estadounidense.
1920.- Renato Carosone, cantante italiano.
1928.- José Lladró, ceramista y empresario español.
1929.- Sergio Leone, director italiano de cine.
1937.- Mohamed Benaisa, político marroquí.
1944.- Nazario Luque, dibujante español de cómics.
1946.- John Paul Jones, músico británico.
1950.- Victoria Principal, actriz estadounidense.
1951.- Rosa Montero, periodista y escritora española.
1956.- Mel Gibson, actor estadounidense.
1963.- Guillermo Fariñas, disidente cubano.
1969.- Michael Schumacher, piloto alemán de Fórmula 1.
1971.- Iván Espinosa de los Monteros, político español.
1975.- Rafael Amargo, bailarín y coreógrafo español.
1999.- Amaia Romero, cantante española.
2003.- Greta Thunberg, activista medioambiental sueca.
Defunciones
1705.- Luca Giordano, pintor italiano.
1927.- Carl Runge, matemático y físico alemán.
1931.- Joseph Joffre, mariscal francés.
2002.- Alfred Heineken, empresario neerlandés de uno de los gigantes mundiales de la cerveza.
2005.- Will Eisner, dibujante estadounidense.
2008.- Lisandro Otero, escritor cubano.
2009.- Alan Walters, economista británico.
2012.- Enrique Melchor, guitarrista español.
2013.- Patty Sheppard, actriz estadounidense.
2016.- Paul Bley, pianista y compositor de jazz canadiense.
2023.- Nicolás Redondo Urbieta, sindicalista español y exlíder de UGT.
2025.- Micaela Flores, “La Chunga”, bailaora y pintora.