El Fondo Editorial del Congreso de la República presentará este miércoles 3 de diciembre en la Feria del Libro Ricardo Palma el libro "Los limeños y la casa de Borbón (1701-1958)", del historiador Arnaldo Mera Ávalos. La obra ilumina un aspecto poco explorado y, a la vez, sorprendente de la historia peruana: la prolongada y compleja relación entre Lima y la dinastía Borbón a lo largo de dos siglos y medio.

Este estudio muestra cómo la memoria monárquica persistió en la capital peruana mucho después del fin del Virreinato. Con rigor académico y un estilo accesible, Mera Ávalos reconstruye episodios, símbolos y sensibilidades que mantuvieron viva, en distintos sectores de la sociedad limeña, una particular afinidad con la casa real española.

La obra se organiza en tres grandes momentos. El primero corresponde al periodo virreinal, cuando la presencia del rey se hacía visible mediante festividades solemnes, iconografía en edificios públicos y la representación de una autoridad que encarnaba el orden político y moral de la ciudad. El libro explica cómo Lima replicó —con matices locales— rituales cortesanos propios del mundo hispánico.

El segundo momento se sitúa en las décadas posteriores a la independencia, cuando algunos sectores de la élite republicana promovieron la idea de entronizar en el Perú a un representante de la monarquía española. Aunque la iniciativa fue pronto descartada, resulta reveladora de la incertidumbre política que atravesaba la naciente República.

La tercera parte examina la prolongada resonancia del linaje borbónico en la vida social e intelectual limeña entre los siglos XIX y XX. Desde la visita de un pretendiente carlista en 1887 —guiado por Ricardo Palma— hasta la recepción entusiasta del joven Juan Carlos de Borbón en 1958, la obra muestra cómo ciertos sectores hallaron en esta dinastía un símbolo de continuidad histórica y de pertenencia cultural al mundo hispánico.

Esta publicación es fruto de una exhaustiva revisión de archivos, gacetas, impresos coloniales, correspondencia diplomática y memorias literarias, y propone una interpretación matizada y rigurosa. Se trata de un estudio profundo sobre la construcción de identidades, lealtades y memorias colectivas en el Perú.

La presentación se realizará el miércoles 3 de diciembre, a las 6:00 p. m., en el auditorio Antonio Cisneros de la 46.ª Feria del Libro Ricardo Palma (parque Kennedy, Miraflores), y contará con los comentarios de los historiadores Paul Rizo Patrón y Rafael Sánchez-Concha Barrios.

El público está invitado a descubrir este valioso aporte, que abre nuevas preguntas sobre la Lima del pasado y sobre las complejas herencias simbólicas que aún dialogan con nuestra vida republicana.

Información adicional

Stand: 36

Teléfono: (01) 311-7777, anexo 6226

WhatsApp: 924 987 288

Redes sociales: @fecdelperu