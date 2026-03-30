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Resumen

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Sede de la Embajada de Estados Unidos este lunes en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Sede de la Embajada de Estados Unidos este lunes en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela aseguró este lunes, tras reanudar oficialmente sus operaciones, que buscará vincular a empresarios de ambos países, así como comunicarse con todos los sectores políticos y de la sociedad civil del país suramericano.