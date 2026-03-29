Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Nicolás Maduro, abraza a su esposa, Cilia Flores, durante un mitin en Caracas el 16 de julio de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP
Nicolás Maduro, abraza a su esposa, Cilia Flores, durante un mitin en Caracas el 16 de julio de 2024. Foto: Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

El mandatario depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar “bien” en un mensaje publicado este sábado en redes sociales, el primero desde que fue capturado y trasladado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por narcotráfico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.