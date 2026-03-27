Resumen

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Irán lanza una oleada de misiles contra Israel y las bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. (Foto de IRIB TV / AFP).
Irán lanza una oleada de misiles contra Israel y las bases estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. (Foto de IRIB TV / AFP).
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Los Gobiernos de Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) informaron este sábado de ataques nocturnos con misiles y drones procedentes de Irán, que al menos provocaron un incendio en Baréin.

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