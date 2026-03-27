El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el viernes en que es necesario que Irán abra el estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo para poder alcanzar un acuerdo de paz.

Y en una aparente confusión, el mandatario estadounidense se refirió a ese paso como “el estrecho de Trump”.

Trump, que ha renombrado varios edificios en Washington con su propio nombre, dijo que su comentario había sido un “error”, pero añadió después que con él “no hay accidentes”.

El cierre del estrecho de Ormuz ha causado serios problemas en el suministro de petróleo en el mundo.

Al repetir sus afirmaciones de que Teherán está listo para llegar a un acuerdo pese a que su contraparte lo desmiente, el presidente dijo que se llevan a cabo conversaciones para negociar el fin del conflicto que ya dura un mes.

“Estamos negociando ahora, y sería fantástico si pudiéramos hacer algo, pero tienen que abrir” el estrecho de Ormuz, dijo Trump en un foro de inversiones FII Priority respaldado por Arabia Saudita en Miami.

“Tienen que abrir el estrecho de Trump. Quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho. Qué error tan terrible”, agregó el republicano.

Dijo que los medios se abalanzarían sobre el comentario, pero luego añadió: “Conmigo no hay accidentes, no demasiados”.

Imagen generada por IA que representa a un petrolero escoltado por buques de guerra de Estados Unidos por el Estrecho de Ormuz, que ha sido cerrado por Irán. (Chargpt).

También habló de cómo había ordenado renombrar el golfo de México como el “golfo de Estados Unidos” poco después de regresar al poder.

Durante una reunión de gabinete el jueves, Trump dijo que era “una opción” tomar el control del petróleo de Irán, como Estados Unidos hizo de facto con Venezuela, a pesar de que la guerra en Oriente Medio sigue en curso.

El presidente hizo comentarios burlones similares antes de cambiar el nombre del centro artístico Kennedy de Washington a “Trump-Kennedy Center”.

Más temprano el viernes, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresó su preocupación de que Irán busque establecer un “sistema de peaje” permanente para los buques en el estrecho, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial.

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