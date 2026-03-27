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Donald Trump arremetió contra los países de la OTAN por negarse en el ataque a Ormuz. (Foto: EFE)
Donald Trump arremetió contra los países de la OTAN por negarse en el ataque a Ormuz. (Foto: EFE)
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el viernes en que es necesario que Irán abra el estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo para poder alcanzar un acuerdo de paz.

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