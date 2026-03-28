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Presidentes de México y Estados Unidos. Foto: Alfredo ESTRELLA and Brendan SMIALOWSKI / AFP
Presidentes de México y Estados Unidos. Foto: Alfredo ESTRELLA and Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ ALFREDO ESTRELLA BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo este sábado que el verdadero nombre del denominado ‘Golfo de América’, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es “Golfo de México”, luego de que el mandatario estadounidense retomara este tema durante evento FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.

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