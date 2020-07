Ataques islamistas en EE.UU. dejan 139 muertos desde el 11-S

Un total de 139 fallecidos han dejado los 44 atentados mortales perpetrados por islamistas en Estados Unidos después del 11-S.

El registro elaborado por The Religion of Peace toma originalmente en cuenta todos los ataques mortales cometidos en Estados Unidos e incluyen no solo aquellos atentados masivos, sino también crímenes perpetrados por musulmanes en los llamados "asesinatos de honor".

La lista no incluye los últimos atentados en Estados Unidos en los que un joven apuñaló a ocho personas, sin causar muertes, mientras invocaba a Alá en el estado de Minnesota.

Tampoco se incluye la explosión que causó 29 heridos en Manhattan, el sábado último, que desató nuevamente temores en Estados Unidos respecto a las posibilidades de que un atentado fuera a golpear nuevamente la Gran Manzana.

Como se recuerda, los atentados del 11 de setiembre en Estados Unidos dejaron miles de muertos y heridos luego de que un grupo de yihadistas estrellara aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono.

