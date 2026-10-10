Esta fotografía, distribuida el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike, condenada por asesinato en Estados Unidos. (AFP).
Esta fotografía, distribuida el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike, condenada por asesinato en Estados Unidos. (AFP).
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Christa Pike, la condenada a la pena capital que sobrevivió a su ejecución la semana pasada en Estados Unidos, fue dada de alta del hospital y regresó a la cárcel, informaron el sábado sus abogados.

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