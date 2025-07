El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes la forma “terrible” en que Brasil está tratando al exmandatario de ese país Jair Bolsonaro, procesado por la Justicia brasileña por tentativa de golpe de Estado, y pidió que lo “dejen en paz” porque, según afirma, este “no es culpable de nada”.

“ Brasil está tratando de forma terrible al expresidente Jair Bolsonaro. He observado, al igual que el mundo, cómo no han hecho otra cosa que perseguirlo, día tras día, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. ¡Él no es culpable de nada, salvo de haber luchado por EL PUEBLO! ”, escribió en su red Truth Social.

El neoyorquino, que ha llegado a cultivar una cercana relación con Bolsonaro, afirmó que el brasileño “fue un líder fuerte que amaba a su país” y un “negociador muy duro en materia de comercio”, así como que se enfrentó a comicios “muy reñidos” cuando buscó la reelección, en una carrera que perdió frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro ha sido acusado por la Fiscalía brasileña de participar con el apoyo de antiguos ministros y militares de alto rango en la elaboración de diversos planes para impedir la investidura de Lula, tras la victoria del dirigente progresista en las elecciones de octubre de 2022.

Fotografía de archivo del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. (Foto: EFE/ Cristóbal Herrera)

El fracaso de estos planes iniciales habría llevado a que los acusados incitaran el asalto del 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro y la derecha invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Supremo en Brasilia, y exigieron que las Fuerzas Armadas derrocaran al nuevo Gobierno.

Para Trump, el proceso judicial contra Bolsonaro “no es más que un ataque contra un oponente político” , algo sobre lo que insistió saber mucho. “Me pasó a mí, multiplicado por diez”, dijo el magnate, que sigue afirmando sin base que hubo fraude en las presidenciales estadounidenses de 2020 que le dieron la victoria a Joe Biden (2021-2025).

“Voy a estar muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil - se llama una elección-. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO! ”, advirtió este lunes el mandatario estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el picnic familiar militar en el jardín sur de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 4 de julio de 2025. (Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Los comentarios sobre Bolsonaro y el proceso judicial contra este en Brasil se producen horas después de que Trump amenazara con imponer un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con lo que llama “políticas antiamericanas” impulsadas por el bloque de los BRICS, reunidos hoy en Río de Janeiro.

Los BRICS, formados por once países del Sur Global, entre ellos Brasil, y liderado por China y Rusia, celebran una cumbre marcada por las ausencias del líder chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, quien participó de manera virtual. Los líderes del grupo expresaron en ese encuentro “sus serias preocupaciones” sobre la guerra arancelaria impulsada por Trump.