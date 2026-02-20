Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras hace un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de febrero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras hace un anuncio en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de febrero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este viernes que podría estar considerando una acción militar limitada contra Irán como una medida de presión para llegar a un acuerdo con Teherán para limitar su programa nuclear.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán
EEUU

Trump dice que considera un ataque limitado para presionar a Irán

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”
Asia

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”
Oriente Medio

EE. UU. ya está listo para atacar Irán y solo falta la orden de Trump: “Las consecuencias serían fatales para la región”

¿Estados Unidos quiere al nieto de Raúl Castro como próximo líder en Cuba?: quién es ‘Raulito’ y qué peso tiene al interior de la isla
Latinoamérica

¿Estados Unidos quiere al nieto de Raúl Castro como próximo líder en Cuba?: quién es ‘Raulito’ y qué peso tiene al interior de la isla