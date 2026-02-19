Irán defiende el enriquecimiento nuclear pese a que EE.UU. ve “motivos” para atacar

Irán recalcó el jueves que “ningún país” puede privarlo del “derecho” al enriquecimiento nuclear, a pesar de que Estados Unidos ve “muchos motivos” para atacar a la República Islámica y varios medios estadounidenses afirman que de hecho el ejército ya está preparado para hacerlo.

Los dos países enemigos reanudaron recientemente negociaciones indirectas, bajo mediación de Omán, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con una operación militar contra Irán, primero por la brutal represión de manifestaciones antigubernamentales y después por su programa nuclear.

CNN y CBS informaron el miércoles que el ejército estadounidense está preparado para lanzar ataques contra Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente aún no ha tomado una decisión.

Citando funcionarios estadounidenses no identificados, el diario Wall Street Journal asegura que Trump ha sido informado sobre sus opciones militares, “todas ellas diseñadas para maximizar el daño”, incluyendo una campaña para “matar a decenas de líderes políticos y militares iraníes, con el objetivo de derrocar al gobierno”.

Las amenazas no parecen amedrentar al gobierno de los ayatolás.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei. (AFP). / ALEX WONG -

“El programa nuclear de Irán avanza de acuerdo con las normas del Organismo Internacional de la Energía Atómica, y ningún país puede privar a Irán del derecho a beneficiarse pacíficamente de esta tecnología”, declaró el jefe de energía atómica de Irán, Mohamad Eslami, en un video publicado en medios locales.

Y eso que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, advirtió el miércoles que hay “muchos motivos y argumentos que se podrían esgrimir para un ataque contra Irán”.

Un intento anterior de negociaciones se frustró cuando Israel atacó por sorpresa Irán en junio pasado. Esto desató una guerra de 12 días a la que Washington se unió brevemente para bombardear instalaciones nucleares iraníes.

En un mensaje en su plataforma Truth Social, Trump volvió a sugerir que Estados Unidos podría atacar a Irán.

Truncar el programa nuclear iraní ha sido una obsesión para Israel.

Por el momento ha reforzado su presencia militar en Oriente Medio e incluso pidió al Reino Unido que evite ceder la soberanía sobre las Islas Chagos en el Océano Índico, porque una base aérea en el archipiélago podría ser necesaria si Irán no llegara a un acuerdo.

En medio de las advertencias, Polonia ordenó el jueves a todos sus ciudadanos en Irán que “salgan inmediatamente” del país.

‘No queremos la guerra’

Irán y Estados Unidos mantuvieron una segunda ronda de negociaciones el martes en Ginebra.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abás Araqchi declaró que se acordaron “principios”, pero el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que la República Islámica no ha reconocido todas las líneas rojas de Washington.

“No queremos la guerra”, dijo el miércoles el presidente iraní Masud Pezeshkian, dando a entender al mismo tiempo que Teherán no puede ceder a las exigencias de Estados Unidos.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, advirtió que Washington disuadirá a Teherán de dotarse de armas nucleares “de una forma u otra”.

Fotografía de archivo de los exteriores de la fachada de la Casa Blanca en Washington, EE.UU. Foto: EFE/ Will Oliver

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov pidió “moderación” y que se dé “prioridad absoluta a los medios políticos y diplomáticos”.

Los países occidentales, encabezados por Estados Unidos e Israel, enemigo jurado de Irán y única potencia nuclear de Oriente Medio, acusan a la república islámica de querer dotarse de la bomba atómica.

Teherán niega dichas ambiciones militares e insiste en su derecho a enriquecer uranio con fines civiles.

Despliegue militar

Al mismo tiempo que negocia, Estados Unidos ha aumentado sus fuerzas militares cerca de Irán con buques de guerra y aviones de combate y de reabastecimiento para estar preparado para atacar si Trump da la orden.

Irán inició esta semana por su parte maniobras militares en el Estrecho de Ormuz.

Políticos iraníes han amenazado con bloquear este punto de paso, una importante vía por la que transita alrededor de un 20% del volumen mundial de petróleo y gas natural licuado.

Las fuerzas armadas de Irán y de Rusia también realizan ejercicios militares conjuntos en la zona, en el mar de Omán, pero según Moscú estaban programados y no deberían ser motivo de alarma.