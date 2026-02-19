Irán defiende el enriquecimiento nuclear pese a que EE.UU. ve “motivos” para atacar

Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Esta foto, publicada por el sitio web oficial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), Sepanews, el 17 de febrero de 2026, muestra el lanzamiento de un cohete durante un ejercicio militar en el Estrecho de Ormuz. (Foto de SEPAH NEWS / AFP).
Por Agencia AFP

Irán recalcó el jueves que “ningún país” puede privarlo del “derecho” al enriquecimiento nuclear, a pesar de que Estados Unidos ve “muchos motivos” para atacar a la República Islámica y varios medios estadounidenses afirman que de hecho el ejército ya está preparado para hacerlo.

