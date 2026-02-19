Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un F/A-18F Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 41, realiza un aterrizaje en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, clase Nimitz, en el Mar Arábigo el 30 de enero de 2026. (AFP).
Un F/A-18F Super Hornet, asignado al Escuadrón de Cazas de Ataque (VFA) 41, realiza un aterrizaje en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln, clase Nimitz, en el Mar Arábigo el 30 de enero de 2026. (AFP).
/ HANNAH TROSS
Por Agencia EFE

El ejército de Estados Unidos está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana, aunque el presidente, Donald Trump, aún no ha tomado una decisión definitiva sobre si autorizará tales acciones, informaron este jueves la cadena CNN y el diario The New York Times.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Mark Zuckerberg en el banquillo: las claves del histórico proceso que podría definir el futuro de las redes sociales
EEUU

Mark Zuckerberg en el banquillo: las claves del histórico proceso que podría definir el futuro de las redes sociales

El Ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán este fin de semana, aunque Trump aún no lo ha decidido
EEUU

El Ejército de Estados Unidos está preparado para atacar Irán este fin de semana, aunque Trump aún no lo ha decidido

Secuestro de Nancy Guthrie: últimas pistas, principales sospechosos y las exigencias para su liberación
EEUU

Secuestro de Nancy Guthrie: últimas pistas, principales sospechosos y las exigencias para su liberación

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”
Asia

“China está incrementando su infraestructura para construir una fuerza nuclear creíble, especialmente en misiles intercontinentales”