Donald Trump dice que España “debería ser castigada” por su gasto en defensa

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con imponer aranceles a España a causa de su nivel de gasto en defensa, que considera demasiado bajo.

“ Es el único país que no subió su cifra al 5% ”, dijo Trump, en alusión al pacto dentro de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta ese porcentaje del Producto Interior Bruto. “Creo que debería ser castigada por ello”, añadió.

“De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente, mediante aranceles, por lo que han hecho”, explicó.

“Estoy muy descontento con España”, añadió Trump a los periodistas, antes de un almuerzo de trabajo con el presidente argentino, Javier Milei.

Fuentes del gobierno español quitaron hierro a las palabras de Trump.

“Restamos importancia, son declaraciones informales”, explicaron estas fuentes a AFP.

El estado de “la relación con Estados Unidos pudo verse ayer en un acto oficial de gran trascendencia internacional”, añadieron.

Trump acogió el lunes al presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre sobre la paz en Gaza organizada en Sharm el Sheij, y aludió en tono de broma a ese gasto del PIB español dedicado a la defensa.

Este martes, Sánchez se había referido al encuentro con Trump en Egipto, describiéndolo como “muy cordial”, en una entrevista con la radio Cadena Ser.

“Nunca hemos estado lejos Estados Unidos y España, más allá de lo que pueda ser la evidente discrepancia que podemos tener en muchas políticas”, añadió Sánchez.

El mandatario republicano no esconde sus crecientes diferencias con el gobierno socialista español, que ha sido uno de los más activos en la Unión Europea a la hora de denunciar la guerra en Gaza.

España decidió en mayo de 2024 reconocer diplomáticamente al Estado palestino.

