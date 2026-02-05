Trump pide tratado nuevo y “modernizado” tras expirar el pacto nuclear New START con Rusia

Escuchar
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y Maxim Shemetov / AFP).

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y Maxim Shemetov / AFP).

El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y Maxim Shemetov / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de Rusia Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN y Maxim Shemetov / AFP).
/ MANDEL NGAN MAXIM SHEMETOV
Por Agencia EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este jueves que quiere “un tratado nuevo, mejorado y modernizado” que sustituya al New START, el pacto de control de arsenales nucleares que Washington tenía con Moscú y que ha expirado hoy mismo.

