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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el escenario durante un mitin de campaña en Texas el 7 de octubre de 2026. (Foto de WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES vía AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el escenario durante un mitin de campaña en Texas el 7 de octubre de 2026. (Foto de WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES vía AFP).
/ WIN MCNAMEE
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere imponer el término de “superinteligencia” para reemplazar al de “inteligencia artificial”, aseguró el jueves que trataría como “enemigo” a cualquiera que no siga esta línea.

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