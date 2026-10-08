El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que quiere imponer el término de “superinteligencia” para reemplazar al de “inteligencia artificial”, aseguró el jueves que trataría como “enemigo” a cualquiera que no siga esta línea.

“La Casa Blanca considera un ENEMIGO a cualquiera que utiliza el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo término, muy bien aceptado y más preciso, de ‘superinteligencia’”, escribió en su red Truth Social.

El mandatario, que no detalló cómo se concretaría esa amenaza, ya había adelantado el cambio de nombre en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, opinando que “sonaba mucho mejor”.

TE PUEDE INTERESAR: Trump no reembolsará a los contribuyentes el dinero usado para anuncios de TV

Poco después se emitió un decreto para imponer la nueva terminología a los organismos gubernamentales.

Esta obligación no se extiende al sector privado, aunque Meta, el grupo de Mark Zuckerberg, ya la ha utilizado en comunicaciones internas, y Elon Musk, CEO de Tesla y aliado de Donald Trump, emplea el término “superinteligencia” en sus mensajes en X.

Firme defensor de esta nueva tecnología, Trump busca dotarla de una connotación positiva frente a la creciente preocupación de los estadounidenses por su seguridad, sumada a numerosas movilizaciones locales contra la construcción de centros de datos.