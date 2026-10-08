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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña en el Freeman Coliseum de San Antonio, Texas, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en un mitin de campaña en el Freeman Coliseum de San Antonio, Texas, el 7 de octubre de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que debería ser el ganador del Premio Nobel de la Paz de 2026 porque, dijo, ha resuelto ocho conflictos y la destrucción total del mundo, aunque reconoció dudar de la decisión final del comité del Nobel, con sede en Oslo.

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