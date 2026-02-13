El marqués de Lises es reconocido por su excelencia e impacto global en gala en Mar-a-Lago

Escuchar
El evento en Mar-a-Lago, residencia del presidente estadounidense, Donald Trump, contó con la participación de más de 500 líderes políticos, empresariales y estratégicos del mundo hispano | Foto: EFE
Por Agencia EFE

El VI marqués de Lises, Luis Felipe Fernández-Salvador y Campodónico, fue reconocido en Mar-a-Lago (Florida) por su impacto global durante la Hispanic Prosperity Gala, en la que se distinguió a otras personalidades como el presidente de Argentina, Javier Milei, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

