Un avión Lockheed Martin F-35B de la Infantería de Marina de Estados Unidos se prepara para aterrizar en el Aeropuerto José Aponte de la Torre, el 13 de septiembre de 2025. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP).
Un avión Lockheed Martin F-35B de la Infantería de Marina de Estados Unidos se prepara para aterrizar en el Aeropuerto José Aponte de la Torre, el 13 de septiembre de 2025. (Foto de Miguel J. Rodríguez Carrillo / AFP).
/ MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO
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El Pentágono y la multinacional estadounidense Lockheed Martin anunciaron el jueves un acuerdo de producción y compra de 850 aviones de combate F-35 a lo largo de 10 años.

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