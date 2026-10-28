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Resumen

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El senador Flavio Bolsonaro habla durante una conferencia de prensa en Brasilia el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP).
El senador Flavio Bolsonaro habla durante una conferencia de prensa en Brasilia el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Sergio Lima / AFP).
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, quien huyó a EE.UU. tras perder las elecciones presidenciales, se declaró este miércoles “líder de Brasil” en una segunda versión de una carta abierta, después de borrar la primera, en la que se proclamaba el “verdadero presidente electo” y denunciaba un supuesto fraude electoral sin aportar pruebas.

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