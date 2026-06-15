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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al Hotel Royal antes de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega al Hotel Royal antes de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 15 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT
/ YOAN VALAT
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este lunes que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente este viernes en cuanto acabe el trabajo de desminado.

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