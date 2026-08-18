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Trump publica mapa que presenta al estrecho de Ormuz como un nuevo territorio de Estados Unidos.
Trump publica mapa que presenta al estrecho de Ormuz como un nuevo territorio de Estados Unidos.
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump negó el martes que haya conversaciones en curso o previstas con Irán, y publicó un mapa que presenta al estrecho de Ormuz, epicentro del conflicto, como un nuevo territorio de Estados Unidos.

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