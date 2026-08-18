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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump observa mientras se reúne con el socorrista Ryder Williams en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump observa mientras se reúne con el socorrista Ryder Williams en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 17 de agosto de 2026. (Foto de Jim Watson / AFP).
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que no hay conversaciones “en curso ni programadas” con Irán, un día después de que terminara el plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para lograr la paz.

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