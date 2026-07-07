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Resumen

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Un buque portacontenedores surcoreano que encalló tras elegir la ruta equivocada al intentar navegar por el estrecho de Ormuz. (Foto de Anadolu vía AFP).
Un buque portacontenedores surcoreano que encalló tras elegir la ruta equivocada al intentar navegar por el estrecho de Ormuz. (Foto de Anadolu vía AFP).
/ STRINGER
Por Agencia AFP

El gobierno de Estados Unidos revocó el martes una licencia que levantaba temporalmente las sanciones al petróleo de Irán, calificando las acciones de Teherán en el estrecho de Ormuz de “totalmente inaceptables”.

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