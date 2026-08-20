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La orden judicial bloquea temporalmente ciertos requisitos de inspección hasta el 15 de octubre. Foto: EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich ARCHIVO
La orden judicial bloquea temporalmente ciertos requisitos de inspección hasta el 15 de octubre. Foto: EFE/ Cristobal Herrera-ulashkevich ARCHIVO
/ Cristobal Herrera-Ulashkevich
Por Agencia EFE

Un juez federal de EE.UU. bloqueó este jueves temporalmente parte de una nueva ley de Colorado que amplía las inspecciones estatales de los centros privados de detención de inmigrantes, aunque mantuvo vigente la autoridad del estado para investigar un caso de tuberculosis en una instalación de Aurora, al este de Denver, administrada por GEO Group.

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