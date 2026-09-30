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Resumen

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Esta fotografía, distribuida el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike, condenada por asesinato en Estados Unidos. (AFP).
Esta fotografía, distribuida el 12 de enero de 2023 por el Departamento Correccional de Tennessee, muestra a Christa Pike, condenada por asesinato en Estados Unidos. (AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Un tribunal federal de apelaciones suspendió este miércoles la ejecución por inyección letal de Christa Pike, la única mujer actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee, aproximadamente una hora antes de la hora prevista para llevarla a cabo.

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