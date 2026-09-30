Un tribunal federal de apelaciones suspendió este miércoles la ejecución por inyección letal de Christa Pike, la única mujer actualmente en el corredor de la muerte de Tennessee, aproximadamente una hora antes de la hora prevista para llevarla a cabo.

El Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito ordenó una suspensión temporal de la ejecución después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. rechazara el martes la petición de Pike para detenerla, al considerar necesario revisar los argumentos de su defensa.

El tribunal federal justificó la suspensión por la necesidad de “analizar adecuadamente los argumentos presentados por las partes y resolver las cuestiones planteadas sobre el fondo del caso”, según la cadena NBC.

La suspensión del Sexto Circuito no anula la condena de Pike ni supone una conmutación de su pena y permanecerá en vigor hasta nueva orden del tribunal mientras analiza los argumentos de la defensa.

Pike, de 50 años, lleva más de tres décadas en el corredor de la muerte por el asesinato de su compañera del programa de capacitación laboral Job Corps Colleen Slemmer, cometido en enero de 1995, cuando tenía 18 años.

La defensa de Pike centró sus últimos recursos en su historial de abusos físicos y sexuales durante la infancia y en sus trastornos psicológicos, entre ellos el trastorno de estrés postraumático.

Sus abogados sostienen que esas circunstancias no fueron presentadas adecuadamente al jurado durante la fase de sentencia y podrían haber influido en la imposición de la pena capital.

El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, rechazó esta semana su petición de clemencia después de revisar el caso. El Supremo también rechazó el martes su solicitud de suspensión.

Pike fue condenada en 1996 por el asesinato de Slemmer, de 19 años. Según la investigación, participó junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp, que tenía 17 años, y Shadolla Peterson en el ataque contra la joven, a quien golpearon y apuñalaron antes de tallarle un pentagrama en el pecho.

Shipp recibió cadena perpetua, mientras Peterson, que colaboró con las autoridades, obtuvo una pena menor.

Desde que el Tribunal Supremo restableció la pena de muerte en 1976, solo 18 mujeres han sido ejecutadas, frente a más de 1.600 hombres, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte.