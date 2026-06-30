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Resumen

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Imagen de Donald Trump en el nuevo pasaporte de edición limitada de Estados Unidos. (Imagen: Casa Blanca)
Imagen de Donald Trump en el nuevo pasaporte de edición limitada de Estados Unidos. (Imagen: Casa Blanca)
Por Guillermo Vera Ayala

Donald Trump presentó recientemente una nueva versión del pasaporte de Estados Unidos para conmemorar los 250 años de la independencia de su país. Lo más llamativo del diseño fue que tiene como uno de sus elementos principales un retrato del mandatario mirando fijamente hacia el frente.

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