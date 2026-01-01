Zohran Mamdani: miles de personas celebran su asunción como alcalde de Nueva York

Miles de personas comenzaron a congregarse el jueves al mediodía en el Bajo Manhattan para asistir a la ceremonia de investidura del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani.

Se prevé que unas 40.000 personas asistan al acto, donde Mamdani prestará nuevamente juramento al cargo tras haberlo hecho poco después de la medianoche durante una breve ceremonia privada.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Es increíble que hayamos llegado a este punto y verlo tomar posesión del cargo”, dijo Ken Foster, de 61 años, un empleado municipal que se unió a la campaña del joven socialista en la primavera boreal pasada.

Al igual que él, miles desafiaron el frío (alrededor de -3 grados Celsius) e intentar acercarse al gran escenario erigido para la ocasión en las escaleras del Ayuntamiento.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (centro), coloca su mano sobre un Corán mientras presta juramento ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James (izquierda), y su esposa, Rama Duwaji. (Foto de Amir Hamja / AFP). / AMIR HAMJA

“Hemos apoyado muchas campañas políticas en el pasado que terminaron muy mal, y esta es la primera vez en nuestras vidas, para ambos, que sentimos un atisbo de esperanza política”, dijo Jacob Byerly, un científico de 31 años, que se hallaba junto a su esposa, Auburn Byerly, una diseñadora arquitectónica de 34 años.

REVISA AQUÍ | Trump comparte en redes un artículo muy crítico con Putin y sus “mentiras” sobre la guerra

Después de Letitia James, fiscal general demócrata del estado de Nueva York y una crítica acérrima de Donald Trump, será el líder de la izquierda estadounidense, el senador Bernie Sanders, quien tomará juramento al nuevo alcalde de 34 años.

Como ya hizo durante la noche, el primer alcalde musulmán de la ciudad levantará la mano sobre un ejemplar del Corán. A continuación, hablará otra figura prominente de la izquierda estadounidense, la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien, al igual que Zohran Mamdani, pertenece al pequeño partido Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA).

Tras el discurso del alcalde, se han programado conciertos y DJ para animar el acto, que los organizadores describen como una gran “fiesta de barrio” a lo largo de la famosa avenida Broadway.