Efemérides del 13 de julio: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?

En un 13 de julio, pero de 1985, el estadio de Wembley en Londres y el J. F. Kennedy de Filadelfia acogieron los mayores conciertos de música ‘pop’ de la historia, los ‘Live Aid’, contra el hambre en Etiopía.

Otras efemérides

1713.- Firma del ratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y Menorca.

1923.- Inauguran el gran letrero con la leyenda ‘Hollywoodland’ en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a ‘Hollywood’.

1930.- Comienza en Uruguay el primer Campeonato Mundial de Fútbol, que conquistaron los anfitriones ante Argentina (4-2).

1936.- Asesinado en Madrid el diputado monárquico José Calvo Sotelo cuando era trasladado a la Dirección General de Seguridad. Preludio de la Guerra Civil.

1939.- Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de ‘From the Bottom of My Heart’ y ‘Melancholy Mood’.

1941.- Parte desde Madrid el primer grupo de voluntarios de la División Azul para incorporarse al Ejército alemán en la II Guerra Mundial y luchar contra los soviéticos.

1944.- Inauguración del Museo de América en Madrid en una de las alas del Museo Arqueológico Nacional.

1974.- El coronel Vasco Gonçalves es nombrado primer ministro del segundo Gobierno portugués tras el triunfo de la Revolución de los Claveles, que depuso a Marcelo Caetano.

1977.- Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos.

1989.- Ejecutados los militares cubanos Arnaldo Ochoa, Jorge Martínez, Antonio de la Guardia y Armando Pedro, condenados por narcotráfico y alta traición.

1997.- Muere asesinado en España el concejal conservador Miguel Ángel Blanco, que un día antes había sido encontrado gravemente herido con dos disparos en la cabeza, tras ser secuestrado por el grupo terrorista vasco ETA.

2003.- Se constituye el Consejo de Gobierno iraquí para gobernar transitoriamente con apoyo estadounidense.

2008.- La Cumbre de París acuerda crear la Unión por el Mediterráneo (UPM), para cooperación entre la UE y sus socios del sur.

2014.- La selección alemana de fútbol logra su cuarto Mundial al derrotar a Argentina (1-0) en Río de Janeiro.

2015.- El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, es reelegido para el puesto, al que optaba el español Luis de Guindos.

2016.- Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador.

2024.- El expresidente de EEUU y candidato republicano Donald Trump es herido de bala en una oreja por un francotirador en un mitin en Pensilvania.

Nacimientos

1808.- Patrice de Mac-Mahon, militar y expresidente francés.

1838.- Camilo García de Polavieja, militar español.

1925.- Gustavo Torner, pintor y escultor español.

1927.- Simone Veil, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.

1934.- Wole Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986.

1940.- Patrick Stewart, actor británico.

1942.- Harrison Ford, actor estadounidense.

1944.- Erno Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.

1969.- ‘José Andrés’ Puerta, cocinero español.

2007.- Lamine Yamal, futbolista español.

Defunciones

1793.- Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.

1931.- José Francos Rodríguez, periodista y político español.

1954.- Frida Kahlo, pintora mexicana.

Velorio de Frida Kahlo en el Palacio de Bellas Artes. (Foto: National Geographic)

1997.- Miguel Ángel Blanco, político español.

2001.- Miguel Gila, humorista español.

2003.- Juan José Barcia, pionero de la neurología en España.

2006.- Ángel Suquía, arzobispo emérito de Madrid.

2014.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana.

2014.- Lorin Maazel, director de orquesta estadounidense.

2016.- Juan Peña, ‘El Lebrijano’, cantaor flamenco español.

2017.- Liu Xiaobo, intelectual chino y Nobel de la Paz.

2017.- Américo Amorim, empresario portugués.