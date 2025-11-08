El presidente francés Emmanuel Macron se dirige a los asistentes a una reunión con la comunidad francesa en la residencia del embajador francés en Ciudad de México el 7 de noviembre de 2025. Foto: Ludovic MARIN / AFP
El presidente francés Emmanuel Macron se dirige a los asistentes a una reunión con la comunidad francesa en la residencia del embajador francés en Ciudad de México el 7 de noviembre de 2025. Foto: Ludovic MARIN / AFP
/ LUDOVIC MARIN
Agencia AFP

Escucha la noticia

Macron reitera que las joyas robadas del Louvre “serán recuperadas”
El presidente francés, , reiteró el viernes durante su visita a México que las joyas históricas robadas en el Louvre serán recuperadas y prometió que se revisará la seguridad del museo parisino.

“Hemos empezado a detener a parte de la banda que llevó a cabo este robo. Las joyas serán recuperadas, serán detenidos, serán juzgados”, aseguró el jefe del Estado a la cadena Televisa durante su paso por Ciudad de México, una de las etapas de una gira por América Latina.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Una mujer inculpada por complicidad en el robo del Louvre, otro de los detenidos liberado

“Lo sucedido, y que ha sido un impacto para todo el mundo, es una oportunidad para salir aún más fortalecidos”, declaró Macron.

El 19 de octubre, unos delincuentes lograron introducirse en el museo y robar en pocos minutos joyas valoradas en 88 millones de euros. y cuatro sospechosos han sido imputados y encarcelados.

Entre las ocho piezas “de un valor patrimonial incalculable”, según las autoridades, se encuentra la tiara de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, que tiene unos 2.000 diamantes.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habla durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de Ciudad de México, el 7 de noviembre de 2025. Foto: Ludovic MARIN / AFP
/ LUDOVIC MARIN

El Tribunal de Cuentas francés criticó esta semana en los últimos años asegurando que había descuidado la seguridad en favor de políticas para atraer más público.

“La seguridad del Louvre será totalmente replanteada”, aseguró Macron el viernes, mencionando el ambicioso plan de renovación del museo anunciado en enero, que entre otros creará una nueva puerta de acceso y una sala dedicada exclusivamente a la Mona Lisa de Leonardo da Vinci.

El viernes la pinacoteca más visitada del mundo como la creación de un “coordinador de seguridad” y el despliegue de cámaras de vigilancia adicionales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, nombró el martes 9 de septiembre al titular de Defensa, Sébastien Lecornu, como nuevo primer ministro con el difícil encargo de lograr unos presupuestos para 2026 y resolver la profunda crisis política. (AFP)

