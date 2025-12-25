La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. (Foto: AP Foto/Alexander Zemlianichenko, archivo)
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova. (Foto: AP Foto/Alexander Zemlianichenko, archivo)
Agencia EFE
Agencia EFE

Rusia condena los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela
condenó este jueves los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales.

“Condenamos enérgicamente estos actos (las acciones de EE.UU. en torno a Venezuela) y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo”, señaló la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, en rueda de prensa.

La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú “aboga por la distensión de la situación actual y por el mantenimiento de la confianza y la previsibilidad”.

Dos policías y un civil muertos tras ataque con bomba contra patrulla de tránsito en Moscú


Zajárova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como “caos legal”, al haberse “reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje”, informa la agencia TASS.

De este modo, interpeló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que gracias a su “pragmatismo y racionalidad”, se solucione el asunto “en el marco de las normas jurídicas internacionales”.

Desde agosto pasado, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Nicolás Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos declaró este lunes que Maduro sería “inteligente” si eligiera dejar el poder y le advirtió de que, si “se hace el duro”, será “la última vez” que lo haga.

