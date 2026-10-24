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Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. EFE / Alberto Estevez.
Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales que ha derivado en incidentes y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra. EFE / Alberto Estevez.
Por Agencia EFE

Una concentración de cerca de 600 jóvenes en el centro de Barcelona, convocada por redes sociales, derivó esta tarde en saqueos en 14 comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con Mossos, que detuvieron a un centenar de personas, una cuarta parte de ellas menores.

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