Los líderes de la Unión Europea (UE) pidieron este viernes el cese permanente de las hostilidades en Líbano, apuntaron a nuevas sanciones por la “preocupante” situación en Gaza y Cisjordania y valoraron el principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz.

Líbano

Los líderes europeos se mostraron preocupados por las continuas violaciones del alto el fuego en Líbano, pidieron el fin permanente de las hostilidades, la protección de los civiles y el respeto del derecho internacional e instaron a alcanzar una solución política duradera.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo al término de la reunión que confía en que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán “allane el camino hacia una paz duradera, la estabilidad regional y el respeto pleno y efectivo a la soberanía del Líbano”.

La gente se abre paso entre los escombros de un edificio destruido mientras los residentes desplazados por los combates regresan a Nabatieh, en el sur del Líbano, el 15 de junio de 2026. Foto: MAHMOUD ZAYYAT / AFP / MAHMOUD ZAYYAT

En particular, los mandatarios dejaron claro que mantienen el compromiso de dar asistencia de emergencia a cerca de un millón de desplazados, además de los 100 millones de euros en ayuda humanitaria movilizados tras el estallido de las hostilidades y las operaciones de puente aéreo humanitario coordinadas con socios regionales.

Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó este viernes el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán de “punto de inflexión y una oportunidad importante” para garantizar la libertad de navegación, “sin peajes”, en el estrecho de Ormuz, así como para asegurar que Irán “nunca tenga armas nucleares” y abordar las preocupaciones sobre su programa balístico y sus actividades regionales.

Von der Leyen sostuvo en rueda de prensa al término de la reunión que la crisis ha subrayado “una lección importante”: “No debemos permitir que la economía mundial sea tomada como rehén”, y abogó por desarrollar “otras rutas y corredores”, citando como ejemplo el Corredor India-Oriente Medio-Europa (IMEC).

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo en declaraciones a la prensa que los europeos están “listos para contribuir” mediante una misión multilateral que podría desplegarse “cuando las condiciones lo permitan” y a petición de las partes implicadas, y subrayó que se trata de una “disponibilidad” ofrecida por la UE para que Irán pueda “existir pacíficamente” con la región.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, celebró “el principio del fin de un conflicto que nunca debió producirse”, cuya “factura” calificó de “devastadora”: más de 7.000 muertos, entre ellos soldados estadounidenses, y más de cuatro millones de desplazados, según sus datos.

En sus conclusiones, los Veintisiete recalcaron que “Irán nunca debe poder adquirir armas nucleares” y urgieron a Teherán a “reanudar la plena cooperación” con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y a poner fin a su programa de misiles balísticos, llamando asimismo al cese de “la violencia y la represión” contra su población.

Gaza y Cisjordania

Los líderes expresaron preocupación por el deterioro de la situación en Gaza y Cisjordania, en particular por la crisis humanitaria en la primera e instaron a Israel a que permita el acceso inmediato y sin trabas y el reparto de la asistencia a gran escala en Gaza y en toda la zona y a reabrir los pasos fronterizos.

“No debemos olvidar la dramática situación humanitaria en Gaza ni el deterioro de las condiciones en Cisjordania. Celebro la intención de la Comisión de presentar opciones antes de la próxima reunión de ministros de Asuntos Exteriores”, dijo Costa.

En las conclusiones aprobadas, los mandatarios de la UE condenaron el maltrato a los detenidos, incluidos ciudadanos europeos, tras la interceptación de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales y “la conducta de ministros extremistas que incitan y promueven violaciones de los derechos humanos”.

Judíos ultraortodoxos miran los restos de un misil balístico de Irán que cayó en un campo abierto junto al asentamiento de Mevo'ot Yericho en Cisjordania. (EFE/EPA/ABIR SULTAN).

En ese sentido, tomaron nota de que el Consejo (países) “seguirá examinando medidas a este respecto”.

Sobre Cisjordania, reiteraron su condena a “las acciones unilaterales de Israel destinadas a ampliar su presencia” en ese territorio e instaron a Israel a “revertir la expansión de los asentamientos” y a cumplir sus obligaciones internacionales y a proteger a la población palestina de los territorios ocupados.

También condenaron la “violencia continuada y creciente” de los colonos contra la población civil palestina, y acogieron la adopción de sanciones contra colonos extremistas y tomaron nota de la intención de Bruselas de “presentar opciones” antes de la reunión de ministros del próximo 13 de julio.

Esta misma semana la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que va a proponer medidas para impedir las importaciones comerciales de productos procedentes de asentamientos ilegales israelíes.