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Banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas el 16 de junio de 2022. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
Banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas el 16 de junio de 2022. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP)
/ KENZO TRIBOUILLARD
Por Agencia EFE

Los líderes de la Unión Europea (UE) pidieron este viernes el cese permanente de las hostilidades en Líbano, apuntaron a nuevas sanciones por la “preocupante” situación en Gaza y Cisjordania y valoraron el principio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades y ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz.

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