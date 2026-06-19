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Khadija Amara, una anciana, llena un bidón de agua mientras permanece sentada entre los escombros de su casa, dañada por un ataque israelí, en la aldea de Qlaileh, al sur del Líbano, el 19 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
Khadija Amara, una anciana, llena un bidón de agua mientras permanece sentada entre los escombros de su casa, dañada por un ataque israelí, en la aldea de Qlaileh, al sur del Líbano, el 19 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/WAEL HAMZEH
/ WAEL HAMZEH
Por Agencia AFP

Los bombardeos y ataques aéreos de Israel mataron al menos a 47 personas y dejaron 97 heridos en Líbano este viernes, según el balance más reciente del Ministerio de Salud libanés.

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