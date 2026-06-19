Los bombardeos y ataques aéreos de Israel mataron al menos a 47 personas y dejaron 97 heridos en Líbano este viernes, según el balance más reciente del Ministerio de Salud libanés.

Un balance oficial anterior daba cuenta de 21 muertos y 39 heridos en la noche del jueves al viernes en el sur y el este del Líbano.

Habitantes trabajan cerca de sus edificios destruidos por un ataque aéreo israelí en la aldea de Qlaileh, al sur del Líbano, el 19 de junio de 2026. Según el Ministerio de Salud libanés, hasta el 19 de junio, los ataques israelíes en todo el Líbano han causado la muerte de más de 3.930 personas y herido a más de 11.900 desde que se reanudaron las hostilidades entre Israel y Hezbolá el 2 de marzo de 2026. (Líbano, Hizbulá/Hezbolá) EFE/EPA/WAEL HAMZEH / WAEL HAMZEH

El Ministerio de Salud precisó que su nuevo balance corresponde a “intensos ataques israelíes llevados a cabo desde la medianoche hasta esta tarde”.

Justo a primera hora de la tarde del viernes, un funcionario estadounidense y un diplomático del Golfo dijeron bajo condición de anonimato a la AFP que Israel y Hezbolá habían alcanzado un alto el fuego.

El presidente libanés, Joseph Aoun, había denunciado antes del acuerdo “una escalada peligrosa y condenable” de Israel, que socava todos los esfuerzo en curso para poner fin a la guerra.

Los ataques alcanzaron al menos diez localidades en las cercanías de la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, entre ellas la de Harouf, donde ocho personas murieron, según la Agencia Nacional de Información (NNA).

La región de Baalbek, en el este del país, otro bastión de Hezbolá relativamente preservado desde el inicio del conflicto, el 2 de marzo, también fue atacado.

Centenares de vehículos, abarrotados de colchones y efectos personales, invadieron las carreteras, abandonando la región de Tiro hacia el norte, constató un corresponsal de la AFP.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que atacó “más de 80 objetivos” de Hezbolá en represalia por la muerte de sus cuatro soldados, cuyo tanque de combate fue alcanzado poco después de la medianoche en la zona de Kfar Tebnit, cerca de Nabatieh.

Israel hará “pagar un precio muy alto” a Hezbolá, advirtió el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y reafirmó que el ejército israelí permanecerá en el Líbano “todo el tiempo que sea necesario”.

“Todo el Líbano debe arder”, reaccionó por su parte su ministro de Seguridad Nacional y aliado político clave, Itamar Ben Gvir, figura de la extrema derecha.