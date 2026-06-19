Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. (foto: AFP)
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. (foto: AFP)
/ ILIA YEFIMOVICH
Por Agencia EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió este viernes en que “de forma inequívoca”, el Ejército israelí continuará ocupando parte del sur del Líbano y enfrentándose a la milicia chií Hezbolá, horas después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, dijera que Israel tiene que “respetar” el proceso de paz iniciado con Irán.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.