Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ataque con un dron dejó al menos un fallecido y un herido, según fuentes oficiales, en territorio de el Líbano. (Foto: AFP)
El ataque con un dron dejó al menos un fallecido y un herido, según fuentes oficiales, en territorio de el Líbano. (Foto: AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia AFP

Israel vulneró este jueves el memorando de entendimiento firmado hace escasas horas por Estados Unidos e Irán y que tras su rúbrica establece el fin “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, al atacar un vehículo en el sur del país y matar a una persona, según fuentes oficiales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.