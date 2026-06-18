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Esta foto del 18 de junio de 2026 muestra buques anclados en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz.(Foto de AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP).
Esta foto del 18 de junio de 2026 muestra buques anclados en Bandar Abbas, a lo largo del estrecho de Ormuz.(Foto de AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP).
/ AMIRHOSSEIN KHORGOOEI
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos levantaron este jueves el bloqueo a todos los buques comerciales con origen y destino en Irán tras la firma por el presidente Donald Trump del acuerdo para poner fin a la guerra, informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que avisó que mantendrá los “grandes buques” en la zona.

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