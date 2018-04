El estremecedor caso de violación y homicidio a una niña en Chile ha generado el repudio de la población, luego de que el inculpado por el crimen quedara en prisión preventiva entre exigencias de cadena perpetua y el pedido de restablecer la pena de muerte.



Ámbar, una menor de un año y siete meses fue golpeada y violada hasta la muerte en la comuna de Los Andes por, presuntamente, la pareja de su tía identificado como Andrés Espinoza (30 años).



Espinoza se encontraba detenido desde el sábado en la cárcel de Quillota, localidad vecina a Santiago, tras ser el principal sospechoso de las graves lesiones con las que llegó la menor al Hospital San Camilo, de la localidad de San Felipe, a unos 80 kilómetros al noroeste de la capital chilena.



El Gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez, aseguró a los periodistas que los doctores que atendieron a Ámbar quedaron "muy afectados emocionalmente" y tendrán que recibir ayuda psicológica.



El Fiscal Ricardo Reinoso, del Juzgado de Garantía de Los Andes, dijo a la prensa que el inculpado trasladó a la menor hasta el servicio de urgencias por una supuesta caída y allí afirmó que producto de las lesiones la menor había fallecido.



Desde hace ocho meses la víctima y su hermana mayor estaban al cuidado de su tía y de Andrés Espinoza por disposición del Servicio Nacional de Menores (Sename), un servicio fuertemente cuestionado por las organizaciones sociales y políticos.



Un tío de la bebé, Ignacio Páez, aseguró este lunes en declaraciones al Canal 7 Televisión Nacional, que el detenido siempre fue un hombre muy violento "y que todos lo sabían".



"Yo estaba peleando por la custodia de la niña. Él no era competente para cuidarla, era un hombre violento y tengo pruebas", aseguró Páez, quien acusó al Sename de no darle la custodia por ser homosexual.



El presidente Sebastián Piñera manifestó su condena por la muerte de Ámbar "tras hechos de violencia y presuntos vejámenes". Asimismo, aseguró que el Gobierno de Chile supervisará el programa FAE Ayun, de la ONG Galerna, organismo colaborador del Sename.



Condenamos con indignación la muerte de Ámbar, la niña de un año y ocho meses fallecida tras hechos de violencia y presuntos vejámenes. Nos querellaremos contra los responsables, e iniciaremos exhaustiva supervisión al programa FAE Ayun, que recibe subvención de @sename_gobierno — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 29 de abril de 2018

Pena de muerte

Tras conocerse el caso de Ámbar, el debate parlamentario en Chile volvió a concentrarse en la pena de muerte. Desde el gobernante Renovación Nacional (RN, centroderecha​​) solicitaron la restitución de dicha medida.



La diputada Camila Flores (RN), dijo que es necesario "tratar de manera objetiva, sensata y con mucha fuerza el restablecimiento de la pena de muerte".



"Hoy en nuestro país no se ha eliminado, por algo el Código de Justicia Militar aún la contempla”, agregó.



Flores planteó la necesidad de retirarse de tratados internacionales si fuera necesario para reponer la medida. En tanto, algunos sectores de la sociedad chilena han considerado convocar un plebiscito para que se considere en el Código Penal.



Por otro lado, la parlamentaria Carolina Goic (Democracia Cristiana) pidió declarar imprescriptibles los delitos sexuales a menores.



“Si en promedio las víctimas tardan más de 30 años en ser capaces de procesar el trauma y estar en condiciones de denunciar, para nosotros lo importante que ese sea el tiempo que marque los tiempos para prescribir”, afirmó.



El doctor Álvaro Retamal, pediatra del Hospital San Camilo, quien atendió a la bebe antes de su deceso señaló en un post de Facebook: "Lo que siento hoy no es deseos de que maten a nadie, cuestión que no soluciona nada... hoy siento que debimos estar ahí... antes que todo pasara para Ámbar y para tantos otros... más fácil pedir pena de muerte... pero porque no convertimos tanto odio en Amor y protección para nuestros niños".

"Justicia para Ámbar"

El ministro de Justicia y Derechos humanos de Chile, Hernán Larraín, dijo que se buscarán "las penas máximas" para Andrés Espinoza, quien fue enviado a prisión preventiva por seis meses mientras la Policía realiza las investigaciones ordenadas por el tribunal.



"Por un delito así no debería ser menos que presidio perpetuo y debería ser calificado", señaló Larraín a los periodistas tras la presentación de una querella del Gobierno en contra del detenido.



Decenas de personas protestaron durante esta jornada en las afueras del tribunal de Los Andes en contra del imputado y destrozaron los vidrios del recinto.

Así comenzaron los apedreos en el Tribunal de Garantía de Los Andes x el caso de la pequeña Ambar @Cooperativa pic.twitter.com/eqpBw3lJRH — J.L Pérez (@JLPerezOnline) 30 de abril de 2018

También golpearon el automóvil del ministro Larraín, quien tuvo dificultades para abandonar el lugar.



"Justicia para Ámbar", pedían a gritos los manifestantes, quienes exigieron que se aplique la pena de muerte para Espinoza. El inculpado salió del lugar protegido con un casco policial.



La posibilidad de aplicar la pena de muerte al presunto violador y asesino de Ámbar ya fue zanjada por Larraín, quien sostuvo que no es posible restaurar la pena capital.



"Debido a los tratados internacionales que Chile tiene firmados, un vez que se suprime la pena de muerte, ésta no puede ser repuesta. Por lo tanto, no está dentro del repertorio legislativo posible", sentenció el secretario de Estado.



Según el Fiscal Reinoso, la pena para Andrés Espinoza por el delito de violación con homicidio va desde presidio perpetuo simple a presidio perpetuo calificado. Esta última no permite al condenado acceder a ningún beneficio por el plazo de 40 años.



Fuente: Agencias