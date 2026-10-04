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Resumen

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El senador brasileño de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, sonríe tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Brasil. (Foto de Sergio LIMA / AFP).
El senador brasileño de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, sonríe tras conocerse los resultados parciales de las elecciones presidenciales en Brasil. (Foto de Sergio LIMA / AFP).
/ SERGIO LIMA
Por Agencia EFE

Cuatro miembros del clan familiar del expresidente Jair Bolsonaro se coronaron como vencedores en las elecciones legislativas de este domingo en Brasil: su esposa Michelle, sus hijos Carlos y Jair Renan, y su hermano Renato.

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