Escuchar
(2 min)
Fotografía muestra al mandatario, Gustavo Petro, hablando durante una reunión este martes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE / Presidencia De Colombia

Fotografía muestra al mandatario, Gustavo Petro, hablando durante una reunión este martes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE / Presidencia De Colombia

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía muestra al mandatario, Gustavo Petro, hablando durante una reunión este martes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE / Presidencia De Colombia
Fotografía muestra al mandatario, Gustavo Petro, hablando durante una reunión este martes, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE / Presidencia De Colombia
Por Agencia EFE

El Gobierno colombiano no ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas en la frontera con Ecuador, como afirma ese país para justificar la imposición de aranceles del 30 % a los productos importados de este país, afirmó la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

Petro mostrará a Trump “cifras contundentes” de la lucha de Colombia contra las drogas
Latinoamérica

Petro mostrará a Trump “cifras contundentes” de la lucha de Colombia contra las drogas

Gobierno Petro: “Si hay un país que lucha de forma efectiva contra las drogas es Colombia”
Latinoamérica

Gobierno Petro: “Si hay un país que lucha de forma efectiva contra las drogas es Colombia”

Chile oficializa candidatura de expresidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de la ONU
Latinoamérica

Chile oficializa candidatura de expresidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de la ONU

Número dos del Clan del Golfo muere ahogado en un río del noroeste de Colombia
Latinoamérica

Número dos del Clan del Golfo muere ahogado en un río del noroeste de Colombia