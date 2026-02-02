Gobierno Petro: “Si hay un país que lucha de forma efectiva contra las drogas es Colombia”

El Gobierno colombiano no ha bajado la guardia en la lucha contra las drogas en la frontera con Ecuador, como afirma ese país para justificar la imposición de aranceles del 30 % a los productos importados de este país, afirmó la directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda.

“Nosotros discrepamos de esa afirmación porque si hay un país que está luchando de forma efectiva y muy decidida contra el narcotráfico es Colombia”, manifestó Miranda en una entrevista telefónica con EFE antes de viajar a Washington, donde el martes acompañará al presidente colombiano, Gustavo Petro, en su reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Los aranceles de Ecuador, a los que Colombia respondió invocando el principio de reciprocidad, entraron en vigencia este domingo 1 de febrero, luego de que los dos Gobiernos no se pusieran de acuerdo para evitar la guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

El pasado 21 de enero, Noboa anunció que a partir del 1 de febrero Ecuador aplicaría el arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico en la frontera, versión que contesta el Gobierno de Petro.

En ese sentido, Miranda subrayó que para este año el Gobierno tiene como meta la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, la mitad de ellas en el departamento de Nariño, que junto con el de Putumayo es limítrofe con Ecuador, ambos con grandes extensiones de siembras de coca.

A eso se suma el decomiso de 2.800 toneladas de cocaína durante el Gobierno de Petro que comenzó el 7 de agosto de 2022 y que, según el mandatario, puede subir a 3.500 toneladas cuando finalice su mandato, en agosto próximo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Sergio YATE / Fabrice COFFRINI / AFP)

“Tenemos 30.000 hectáreas en proceso de sustitución, más de 2.800 toneladas de cocaína incautadas y nuestros esfuerzos en sustitución se enfocan sobre todo en Putumayo y Nariño, que son la frontera con Ecuador”, añadió Miranda.

El pasado 23 de enero, Petro y Miranda encabezaron en el caserío de Llorente, que hace parte del municipio de Tumaco, departamento de Nariño (suroeste), un acto en el que campesinos y comunidades indígenas erradicaron de forma colectiva cultivos ilícitos para dar paso a economías legales y sostenibles.

Miranda reconoció que en todos los procesos de sustitución de cultivos ilícitos hay quienes vuelven a sembrar coca, pero calculó que ese porcentaje “tiene que ser menos del 5 %”.

“Siempre hay esos casos en todas las políticas del gobierno, siempre hay gente que no está dispuesta a cumplir, pero ese porcentaje es muy bajo cuando es sustitución porque de por sí la gente es la que pide entrar al programa, entonces son muy pocos los casos en los que la gente entra e incumple”, concluyó.